深圳黃金交易平台傑我睿爆雷 所涉金額近600億元

中國深圳市水貝黃金交易平台「傑我睿」出現兌付危機，據報導，所涉金額達到人民幣133億元（約合新台幣598億元），有15萬受害用戶，公司負責人已被公安拘留。

深圳市公安局羅湖分局昨天在微博通報，該局依法對傑我睿珠寶有限公司、深圳市龍冶金業有限公司張x騰等涉嫌經濟犯罪人員採取刑事強制措施，並已調取涉案資料，案件正在偵辦中。

星島日報今天轉述陸媒相關報導指出，張x騰是「傑我睿」的老闆，該公司1月已傳出資金鏈斷裂，用戶無法從平台上提現或提取實物黃金，所涉資金高達133億元，受害用戶達15萬人，當時水貝曾爆發抗議活動，部分情緒激動的用戶與警察爆發衝突。

事發後，當局成立了工作專班，督促「傑我睿」籌集資金，啟動兌付。

據報導，「傑我睿」的投資者來自廣東、福建、山西、江西、安徽等11個省，多為家庭主婦和勞工階層。