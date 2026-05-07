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李嘉誠賣英國電信股權 套現逾1700億

聯合報／ 記者黃雅慧陳湘瑾／綜合報導

香港首富李嘉誠家族旗下長和公告稱，旗下全資附屬公司ＣＫＨＧＴ已同意出售其英國電訊業務Vodafone Three所持全數股權，此次交易預計套現近四五五億港元（約台幣一七八二億元），成為年內亞洲資本市場最受關注的資產處置交易之一，顯示長和系再度收縮英國資產。

近一年來，長和集團接連賣出英國資產，完成多筆大額套現，一月出售英國鐵路車輛租賃公司全部權益，完成資產組合精簡；長江基建、電能實業、長實集團二月廿六日聯合出售英國電網UK Power Networks百分之百股權，總對價超過一千一百億港元，創下近年歐洲公用事業大額交易紀錄，持有十六年實現豐厚回報與穩定分紅後高位離場。形成「減持成熟重資產、強化現金流、聚焦高彈性增長」的清晰路徑。

長和出售英國電訊業務將產生四十七億港元淨收益，有助於改善資產負債表，摩根士丹利指，長和出售英國電訊業務是資產重組及變現策略的一部分，藉以提升資產淨值並縮小折讓幅度，並調高長和目標價百分之廿八至七十八元。長和昨日股價上漲百分之三、收七十港元。

Vodafone Three為英國電信巨頭，該公司二○二三年五月註冊，二○二四年九月整合沃達豐英國電訊業務，二○二五年五月完成與長和英國業務合併，成為英國最大移動運營商，服務二千八百萬用戶，網路覆蓋與用戶基數穩居行業前列。

公告顯示，長和持有Vodafone Three百分之四十九股權，合作方沃達豐持有百分之五十一，雙方簽署協議約定在監管條件達成後，由沃達豐先行注資保障償付能力，再以註銷股分方式完成退出。對於拋售Vodafone Three，長和稱，將使集團能夠按具備吸引力的估值變現其投資項目，強化集團財務狀況。

李嘉誠 英國 香港

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