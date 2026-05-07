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市況改善 大陸服務業PMI優於預期

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
標普與RatingDog聯名公布，四月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從三月的五十二點一升至五十二點六，高過市場預期的五十二。（中新社）
標普與RatingDog聯名公布，四月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從三月的五十二點一升至五十二點六，高過市場預期的五十二。（中新社）

大陸四月服務業活動加速擴張。標普與RatingDog聯名公布四月中國通用服務業採購經理指數（ＰＭＩ）從三月的五十二點一升至五十二點六，高過市場預期的五十二，同時創下二月後新高，顯示服務業活動的擴張趨勢增強，且始於二○二三年一月的擴張期繼續延長。

香港明報報導，報告數據指出，今年第二季初，大陸新接業務量增速回升，帶動經營活動加速擴張。目前新訂單量已連續四十個月保持增長。新訂單增加，原因與市況改善、業務創新、新項目開發、新產品面世及促銷活動有關。

報告提到，大陸國內市場仍是四月驅動服務業需求的主要動力。新出口業務量連續第二個月下降，但降幅僅算輕微，且較三月放緩。報告還顯示，對於未來一年的經營活動量，大陸服務業界普遍持樂觀預期。企業信心度較三月改善，並且位列最近一年最強勁紀錄之一。

報告指出，四月大陸服務業平均投入成本繼續上升。受訪企業普遍表示，原因與中東戰事影響下油價和燃料成本上升有關。當月成本漲速加劇，為今年以來最高，但整體保持溫和。鑒於對未來一年的預期改善，以及整體成本負擔仍可承受，服務業企業選擇下調銷售價格。平均銷售價格在過去五個月來第四次下降，降幅繼續保持輕微。

四月大陸綜合產出指數為五十三點一，高過三月的五十一點五，顯示大陸企業生產經營總量增長趨勢升溫，增速創下二○二四年五月後次高紀錄。製造業和服務業皆加速增長。

RatingDog創始人姚煜表示，整體看，四月服務業擴張穩健增強，內需是核心支撐，企業信心充足。可控的成本環境為企業維持價格競爭力提供空間。未來增長將依賴大陸內需的持續韌性。

服務業 大陸

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