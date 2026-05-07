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廣交會閉幕 人數創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）五日在廣州閉幕。截至四日，來自二百二十個國家和地區的三十一點四萬名境外採購商到會，較第一三八屆增長百分之一點一，人數再創新高。四○七家主要採購企業、一五四家境外工商機構組團參會。

中新社報導，在國際局勢動蕩加劇、全球產供鏈加速重構的當下，廣交會不僅是中國製造與中國品牌的國際化展示窗口，還是維繫全球產供鏈平穩運行的壓艙石。沉浸式直播探展，助力中東採購商雲端看樣、在線選品；各類經貿對接活動有序開展，為全球工商機構搭建起資源匹配橋梁。 　本屆廣交會參展企業超過三點二萬家，其中擁有「專精特新」、「單項冠軍」等稱號的優質企業超過一點一萬家，均超越歷來各屆的水平。

順應外貿發展新趨勢、新特點，本屆廣交會展品專區增至一七九個，首次增設智能穿戴、顯示技術等九個專區。更多新企業、新產品、新技術走向世界，服務全球消費者。 　

近年來，諸多前沿技術與創新產品相繼在廣交會登台亮相，持續收穫全球採購商的廣泛關注與高度認可：從尼日採購商下單的新能源汽車，到暢銷歐洲的可降解餐具，再到秘魯採購商稱讚的中國潮服飾，這些兼具創新、智能、綠色特質的優質展品人氣高漲，是全球市場認可中國產供鏈韌性與實力的寫照。

中東 廣州

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