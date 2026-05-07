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遠超預期 香港首季GDP上升5.9%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府統計處五日發布的預估數據顯示，二○二六年首季香港本地生產總值（ＧＤＰ）較去年同期實質上升百分之五點九，遠超市場預期，創下近五年來最大季度增幅。

中新社報導，一季度，香港外部投資、私人消費和出口強勁，同比升幅均較去年第四季加快。數據顯示，本地固定資本形成總額、私人消費開支和貨品出口總額分別較去年同期增加百分之十七點七、百分之五和百分之二十三點八。 　　

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，今年首季外部資金對香港投資增加，包括中東資本尋求「安全港」，加上家族辦公室和實體投資增加，推動本地固定資本形成總額增加。由於香港樓市上升帶動財富效應，令消費氣氛好轉。 　　大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，大陸經濟回穩，加上中東衝突帶動部分貿易活動暫時轉移至遠東地區，企業為控製成本和減少供應鏈衝擊也加快囤積庫存，均為香港外貿活動帶來支持。 　　

受惠於訪港旅遊業強勁增長，今年首季香港服務輸出同比上升百分之三點五。另外，政府消費開支也同比增加百分之二點九。 　　

展望未來，特區政府發言人表示，全球對人工智能相關電子產品需求強勁、訪港旅客人次持續增長、跨境金融活動活躍，加上相對堅挺的營商及消費氣氛，都將繼續支持本地需求，香港經濟增長前景仍然正面。 　　

莊太量認為，資金到亞洲尋求避險已形成趨勢，香港能從中受惠，再加上旅客增多、市民願意消費，相信今年香港經濟會持續向好。

中東 香港

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