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投資人瘋「套股換樓」 港房價2026年估漲10%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

評級機構標普全球最新報告預測，香港房價今年接下來仍有3%至5%上升空間，全年升幅料達8%至10%，並指市場進入溫和復甦階段，但隨供應增加及需求消化，升勢或放緩；明年房價料持平至升3%。同時，多家投行亦上調預測，部分機構估今年房價升幅約10%至15%。

香港商報分析，香港房地產市場反彈主要受資金帶動，香港本地股市回穩帶動財富效應，部分投資者「套股換樓」（意指套現股票換購房屋），加上訪港旅客回升至約4,990萬人次，支撐市場氣氛。大陸買家方面，美聯物業數據顯示，今年2月註冊量達1,365宗，月升約10.4%，已連續12個月超過千宗，涉及金額155.8億港元，逾六成流向一手新盤。

港媒信報報導，標普指出，香港房市具明顯周期性，向上周期時競投往往較為進取，但今次復甦預料相對溫和。去年一手住宅成交量回升至2萬540宗，料今年成交量略有增加，隨壓抑需求逐步釋放，明年將回落至1萬8,000宗。報告提到，未來兩年住宅市場或進入溫和復甦階段。

香港 房價 房市

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