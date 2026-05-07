投資人瘋「套股換樓」 港房價2026年估漲10%

評級機構標普全球最新報告預測，香港房價今年接下來仍有3%至5%上升空間，全年升幅料達8%至10%，並指市場進入溫和復甦階段，但隨供應增加及需求消化，升勢或放緩；明年房價料持平至升3%。同時，多家投行亦

2026-05-07 02:22