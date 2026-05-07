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AI電源需求強勁 陸MCU晶片缺貨…掀漲價潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
AI示意圖。(路透)
AI示意圖。(路透)

大陸算力晶片電力需求快速提升，AI電源已成為繼GPU後的大規模採購設備，其核心控制晶片MCU（Microcontroller Unit，微控制器或單晶片微電）也出現供需緊張與漲價情況。界面新聞指出，在AI伺服器與高速光模組需求帶動下，MCU需求上升，多家大陸廠商已陸續調升價格。

此外，光模組需求亦推升MCU缺口擴大。今年4月大陸多家MCU廠商在光通訊領域漲價15%至20%，部分產品漲幅逾50%，整體價格年內累計約漲40%。

報導指出，大陸MCU產業鏈昨（6）日透露，現在大量海外的AI電源、光通訊公司，正開始大規模採購大陸國產MCU晶片，以應對高速擴張的算力和AI電源需求。AI電源需要應對GPU／NPU瞬時大電流與高功率密度挑戰，MCU則為核心控制中樞。

同時，AI電源需求擴張已傳導至上游產業鏈，MCU缺貨與漲價逐步浮現。其中，大陸國產MCU廠商中微半導體今年調升產品價格15%至50%，國民技術亦公告部分產品上調15%至20%。

有產業鏈人士指出，大陸IC設計公司國民技術已切入AI伺服器電源MCU供應，並向國際電源大廠批量出貨，電源監控晶片已量產，單價約1.5至2美元。今年7月兩款通訊類晶片將完成送樣，有望持續提升配套占比。

業界人士表示，AI伺服器出貨成長與800G、1.6T光模組需求爆發，使電源與通訊模組控制晶片需求同步增加，是MCU短缺主因。以輝達GB系列伺服器為例，每單元約需十餘個電源模組，每模組內置3顆MCU。據此估算，單機櫃MCU用量逾500顆。

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