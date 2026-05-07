陸科技巨頭東陽光獲算力租賃大單

在豆包實施付費制引熱議後，大陸科技巨頭東陽光公告，控股子公司東陽光雲智算與某企業A公司簽署《算力服務採購框架合同》，合約預計總金額區間為人民幣160億元至190億元（約新台幣696億至826億元），創下今年大陸民營算力企業公開單筆訂單金額新高，也凸顯算力稀缺性，分析認為，算力租賃市場上行是趨勢性，並非短期波動。

東陽光公告，合約期限為訂單驗收通過後60個月（五年），服務費按月支付。此為東陽光切入算力賽道以來落地的首個百億量級訂單。然而，公告也稱，存在政策法規、履約能力、資金籌措等多重不確定性風險。受該訊息影響，A股昨（6）日算力租賃概念板塊走強，東陽光、美利雲雙雙漲停。

具體操作上，東陽光雲智算負責採購並部署高性能算力伺服器，據A公司要求的技術指標，對設備進行測試、全面壓測並上架，A公司完成驗收後由東陽光雲智算提供全週期運維服務，並以租賃方式向A公司交付算力資源，A公司按月向東陽光雲智算支付算力服務費。

算力供不應求，巨頭紛紛提價，豆包App Store頁面4日更新內容顯示，該應用將在免費版的基礎上推出包含更多增值服務的付費版本，以滿足不同用戶的差異化需求。分析認為，豆包付費化嘗試具備行業標桿意義，驗證當前算力供不應求現狀。

全球算力都面臨漲價潮，SemiAnalysis數據顯示，海外輝達H100一年期GPU租賃合約價格，已從2025年10月的每GPU每小時1.70美元，漲至2026年3月的每GPU每小時2.35美元，漲幅近40%；大陸雲廠商也集體上調價格，阿里雲4月中旬四天內連發三條產品漲價公告；騰訊雲一個月內兩度漲價；百度智能雲也已上調AI算力產品價格。

華創證券研報指出，雲廠商漲價與AI開支擴張共同重塑AIDC產業邏輯。漲價潮提升算力資產回報預期，需求爆發則抬升產業規模天花板，推動AIDC從重資產行業升級為具備高壁壘、高確定性的核心基礎設施賽道。