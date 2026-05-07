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大陸4月服務業PMI 優於預期

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸4月服務業活動加速擴張。標普與RatingDog聯名公布，4月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從3月的52.1升至52.6，優於市場預期的52，同時創下2月後新高，顯示服務業活動的擴張勢頭增強，且始於2023年1月的擴張期繼續延長。

香港明報報導，報告數據指出，今年第2季初，大陸新接業務量增速回升，帶動經營活動加速擴張。目前，新訂單量已連續40個月保持增長。新訂單增加，原因與市況改善、業務創新、新項目開發、新產品面世及促銷活動有關。

報告提到，大陸國內市場仍然是4月驅動服務業需求的主要動力。新出口業務量連續第二個月下降，但降幅僅算輕微，並且較3月放緩。報告還顯示，對於未來一年的經營活動量，大陸服務業界普遍持樂觀預期。企業信心度較3月改善，並且位列最近一年最強勁紀錄之一。

報告指出，4月大陸服務業平均投入成本繼續上升。受訪企業普遍表示，原因與中東戰事影響下油價和燃料成本上升有關。當月成本漲速加劇，為今年以來最高，但整體保持溫和，並且低於長期均值。鑒於對未來一年的預期改善，以及整體成本負擔仍可承受，服務業企業選擇下調銷售價格。

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