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李嘉誠套現 賣英國電訊業務…進帳1,782億元

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
香港首富李嘉誠家族旗下長和稱，全資附屬公司CKHGT同意出售其英國電訊業務Vodafone Three所持全數股權。（中新社）
香港首富李嘉誠家族旗下長和稱，全資附屬公司CKHGT同意出售其英國電訊業務Vodafone Three所持全數股權。（中新社）

香港首富李嘉誠家族旗下長和公告稱，旗下全資附屬公司CKHGT已同意出售其英國電訊業務Vodafone Three所持全數股權，此次交易預計套現近455億港元（約新台幣1,782億元），成為年內亞洲資本市場最受關注的資產處置交易之一，顯示長和系再度收縮英國資產。

近一年來，長和集團接連賣出英國資產，完成多筆大額套現：1月帶頭出售英國鐵路車輛租賃公司全部權益，完成資產組合精簡；長江基建、電能實業、長實集團2月26日聯合出售英國電網UK Power Networks 100%股權，總對價超過1,100億港元，創下近年歐洲公用事業大額交易紀錄，持有16年實現豐厚回報與穩定分紅後高位離場。形成「減持成熟重資產、強化現金流、聚焦高彈性增長」的清晰路徑。

長和出售英國電訊業務將產生47億港元淨收益，有助改善資產負債表，摩根士丹利指出，長和出售英國電訊業務是資產重組及變現策略的一部分，藉以提升資產淨值並縮小折讓幅度，並調高長和目標價28%至78元。長和昨（6）日股價上漲3%收70港元。

Vodafone Three為英國電信巨頭，該公司2023年5月註冊，2024年9月整合沃達豐英國電訊業務，2025年5月完成與長和英國業務合併，一躍成為英國最大移動運營商，服務2,800萬用戶，網絡覆蓋與用戶基數穩居行業前列。但2025年底淨投資帳面值約401.48億港元，對應七個月應占虧損約5.19億港元。

公告顯示，長和持有Vodafone Three 49%股權，合作方沃達豐持有51%，雙方簽署框架協議，約定在監管條件達成後，由沃達豐先行注資保障償付能力，再以註銷股份方式完成退出，對價43億英鎊須以現金足額支付。長和方面表示，集團預期確認之收益約為47億港元。

對於拋售Vodafone Three，長和稱，將使集團能夠按具備吸引力的估值變現其投資項目，並稱資金將用於強化集團財務狀況、戰略性發展提供具備彈性資源與優化營運資金管理等三用途。

李嘉誠 英國 香港

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