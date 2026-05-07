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美元配息 最快2027年啟動

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

針對金管會推動「美元計價股利」政策，中央銀行外匯局長蔡烱民昨（6）日表示，該政策屬金管會職權範疇，央行一向尊重主管機關規劃，並已透過跨部會機制持續就相關細節進行溝通，該措施最快有望於明年啟動。他並指出，若台積電（2330）率先導入美元配息，對市場具有指標性意義。

蔡烱民指出，從匯率與交易效率角度觀察，企業若改以美元發放股利，有助簡化既有流程。過去外資領取新台幣股利後，須再進行換匯操作，形成「先領台幣、再換美元」的雙重程序，不僅增加交易成本，也可能因短期集中換匯而對匯市帶來波動壓力。若直接以美元配息，將可降低換匯需求與相關成本，對企業與投資人均具實質效益。

蔡烱民進一步表示，此一作法亦與國際市場接軌。在部分主要金融中心，企業提供多幣別股利選項已行之有年，讓投資人可依資金配置需求選擇領取幣別。台灣若導入美元計價股利制度，有助提升資本市場國際化程度，並強化對外資的吸引力。

對於市場解讀該措施為「台積電條款」，未來是否擴及其他大型出口企業？蔡烱民強調，相關推動時程與適用範圍仍由金管會對外說明。不過，以半導體龍頭企業為例，由於其股利規模龐大且採取一年多次配息制度，率先導入美元配息，對市場具有指標性意義。

配息 金管會 股利

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