彰銀2026年前四月獲利創新高

彰銀（2801）公布4月自結合併稅前盈餘21.9億元，合併稅後純益19.1億元，年增22.4%，獲利持穩。累計前四月稅後純益達71.3億元，年增逾25%，續創歷年同期新高，主要是利息及手續費淨收益核心業務動能強勁，雙雙帶動獲利。

除獲利穩增外，彰銀近期在永續經營領域再傳捷報，不僅在國際指標性評比表現優異，國內公司治理亦深獲肯定。標普全球（S&P Global）近日公布「道瓊領先指數」（DJBIC）2026年成分股名單，彰銀憑藉穩健的永續經營實力，連續兩年入選「新興市場指數」，並連續三年入選「世界指數」成分股。同時，亦四度獲選S&P Global《標普全球永續年鑑》成員，今年更首度躍升至全球銀行業前5%，創下歷年最佳紀錄。

國際評比方面，S&P Global「企業永續評估（CSA）」為全球公認最具權威的 ESG 績效指標之一，彰銀在治理與經濟、環境、社會各面向的發展成果獲國際高度肯定。為接軌國際，彰銀已制定投融資永續年度目標，強化綠色授信檢核機制，將永續重大議題與績效考核結合，確保從高階主管至第一線業務人員皆能落實氣候治理與營運減碳。

國內評比方面，臺灣證券交易所公布第12屆公司治理評鑑結果，彰銀於上市公司中名列前5%，連五年蟬聯此殊榮。彰銀積極落實主管機關各項新指標，涵蓋提升企業價值計畫揭露、ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理導入、員工幸福職場建構，以及消費者個資保護與申訴機制完善，並於董事會下設「永續經營委員會」，強化治理架構。

彰銀連續三年獲CDP氣候變遷評比「領導等級」，三度名列金管會永續金融評鑑銀行業前段班，及連續六年獲 BSI永續領航獎，表現亮眼。展望未來，彰銀將秉持「亞太優質國際金融好夥伴」的核心願景，持續精進營運績效，致力企業韌性、競爭力與永續價值的體現，發揮金融正向影響力，朝向卓越的永續金融標竿企業邁進。