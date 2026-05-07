玉山金前四月純益142億元寫新高 併三商壽擬第3季完成

玉山金（2884）昨（6）日召開法說會，同步公布4月稅後純益41.8億元，累積純益142.4億元，創歷年新高，年成長26％，EPS為0.88元。至於合併三商壽進度，現在面臨過去同業合併所沒有的IFRS3及IFRS17兩套帳問題，需花時間處理，故預計第3季後期的8或9月完成合併。

玉山金法說會由總經理陳茂欽主持，他指出，合併三商壽經股東臨時會、工會協商完成安置計畫、金管會，都通過就會合併，4月17日完成員工安置計畫簽署後送件金管會時間可以很快，但由於玉山本無保險公司，併購時依IFRS3需做兩套帳，以前兩套帳不同只有保險公司的AC部位，今年接軌IFRS17還加上保險負債依市價評價，非常複雜，預計第3季後期完成合併。

玉山金第1季稅後純益成長14.2%達100.6億元，獲利再創新猷。股東權益報酬率（ROE）14.43%、資產報酬率（ROA）0.88%。旗下銀行、證券、創投及投信子公司皆為同期最佳表現。前四月累計稅後純益142.4億元續創歷年同期最高，年增26％，EPS為0.88元；其中受惠資本市場，玉山證券單月獲利達5.8億元、玉山創投6.3億元，推升金控4月獲利突破40億元大關。

身兼玉山經濟學家的陳茂欽指出，美伊戰爭破壞原先預估的金融環境格局，正逢聯準會主席交接本就有風險，新任主席降息論點強調AI會造成失業但提升生產力，因此降息可以挽救失業及避免通膨，此理論基礎尚未發生，眼前失業率沒大量產生，降息理論基礎薄弱，而美伊戰爭推高通膨，故現在對降息保守。

玉山財務長程國榮提到第1季市場美元及台幣資金皆緊俏，且同業積極擴增外幣資產，大家搶美元存款造成資金成本明顯上升。陳茂欽補充此為台灣因素造成，雖股市成交量大增但實際外資賣超嚴重，截至4月底總賣超近6,000億，按央行規定須匯出，使美元減少；當台股大好，股民把外匯存款轉為台股投資；加上景氣大好，出口商有美元需求，但資金緊俏也對放款報價相對有利。

玉山今年對房貸業務積極，去年增量239億，規劃今年成長300億至400億，主要看好目前房貸利率較以往高許多，期能布局長期放款收入，第1季成長60億元。陳茂欽說，玉山不動產集中度比平均低，希望高利率且風險低的房貸業務成長。