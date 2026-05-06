中國4月PPI成長率 機構推估繼續回升

中國國家統計局即將發布4月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）年增率。機構推估，CPI年增率將持平或小幅下滑；PPI年增率將延續先前態勢繼續回升。

中國國家統計局將於11日發布4月CPI、PPI統計資料，多家機構率先拋出預測。

澎湃新聞6日報導指出，多家機構評估4月CPI年增率將持平或小幅下滑，中金公司、華泰證券研究所、浙商證券宏觀研究團隊、東方金誠預測值分別為1.0%左右、0.7%、0.8%、1.1%左右。浙商證券宏觀研究團隊認為，4月季節性效應延續，CPI月增率小跌、年增率持續復甦。

多家機構預測4月PPI年增率將持續回升，中金公司、華泰證券研究所、興業研究、浙商證券宏觀研究團隊、東方金誠預測值分別為1.8%左右、1.1%、2.0%、1.3%、1.5%左右。

東方金誠預計，4月PPI年增率將從0.5%加快至1.5%左右。4月製造業採購經理人指數（PMI）中的出廠價格指數與主要原材料購進價格指數略有下降，不過處於偏高水準，顯示漲價過程還在持續。

東方金誠提到，除了國際原油價格上漲外，年初以來受到人工智慧（AI）投資熱潮推動，晶片等電子元件價格也在上漲，加上國內「反內捲」（反對過度競爭導致內耗）持續推進，對煤炭、鋼鐵等價格也有支撐。

浙商證券宏觀研究團隊認為，受到國際原物料價格上漲影響，中游產品價格補漲效應逐漸顯現，恐使中下游產業一邊面臨成本愈來愈高、一邊又遇到需求偏弱情況。在基數優勢疊加輸入性通膨傳導下，4月PPI年增率將延續被動回升態勢。

中國國家統計局先前發布統計資料顯示，3月CPI年增率1%，較2月下滑0.3個百分點，連續兩個月維持在「1」以上；3月PPI年增率0.5%，較2月上升1.4個百分點，這是41個月以來年增率首次由負轉正。