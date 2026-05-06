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加速擴張！陸標普服務業PMI升至52.6 優於預期

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
標普與RatingDog聯名公布，4月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從3月的52.1升至52.6，高過市場預期的52。（中新社）
標普與RatingDog聯名公布，4月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從3月的52.1升至52.6，高過市場預期的52。（中新社）

大陸4月服務業活動加速擴張。標普與RatingDog聯名公布，4月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從3月的52.1升至52.6，高過市場預期的52，同時創下2月後新高，顯示服務業活動的擴張勢頭增強，且始於2023年1月的擴張期繼續延長。

香港明報6日報導，報告數據指出，今年第二季初，大陸新接業務量增速回升，帶動經營活動加速擴張。目前，新訂單量已連續40個月保持增長。新訂單增加，原因與市況改善、業務創新、新項目開發、新產品面世及促銷活動有關。

報告提到，大陸國內市場仍然是4月驅動服務業需求的主要動力。新出口業務量連續第2個月下降，但降幅僅算輕微，並且較3月放緩。報告還顯示，對於未來一年的經營活動量，大陸服務業界普遍持樂觀預期。企業信心度較3月改善，並且位列最近一年最強勁記錄之一。

報告指出，4月大陸服務業平均投入成本繼續上升。受訪企業普遍表示，原因與中東戰事影響下油價和燃料成本上升有關。當月成本漲速加劇，為今年以來最高，但整體保持溫和，並且低於長期均值。鑒於對未來一年的預期改善，以及整體成本負擔仍可承受，服務業企業選擇下調銷售價格。平均銷售價格在過去5個月來第4次錄得下降，降幅繼續保持輕微。

4月大陸綜合產出指數為53.1，高過3月的51.5，同為2月後高，顯示大陸企業生產經營總量增長勢頭升溫，增速創下2024年5月後次高紀錄。製造業和服務業皆加速增長。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，4月服務業擴張勢頭穩健增強，內需是核心支撐，企業信心充足。可控的成本環境為企業維持價格競爭力提供了空間。未來增長將依賴於國內需求的持續韌性。

標普 服務業 大陸

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