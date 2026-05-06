黃仁勳：先進晶片不售中 中媒酸：想賺中國錢又提防中國

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬Nvidia產品，出口到中國和其他國家的管制，但他說，中國不該有Nvidia最新且最好的晶片，美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出口管制會阻礙美國這個努力，Nvidia希望能賣較舊版的晶片給中國。中國官媒嘲諷黃仁勳「不賣最先進晶片給中國」之說是胡言亂語，一邊想賺中國市場的錢，一邊卻又「提防」中國科技崛起。

黃仁勳周一參加智庫Milken研究院全球會議，重申輝達要在包括中國的全球市場保持競爭力。他表示，美國的科技公司在全球競爭，幫助美國出口最大化。「我們的稅收增加了，經濟安全改善，從而有助國家安全」。

黃仁勳被問到中國是否應該擁有最新、最先進的晶片時回說「不應該」，並說美國應維持AI領先優勢。輝達今年3月在加州聖荷西（San Jose）舉行的GTC技術大會上展示新一代Vera Rubin人工智慧平台。黃仁勳表示：「我們大力支持美國擁有第一、最多與最好。」

川普總統去年12月表示，只要美國政府能抽成25%，他將允許輝達向中國「經核准」的客戶銷售H200圖形處理器（GPU）。輝達的Blackwell晶片和新一代Rubin產品並未納入這項安排。這家總部位於加州的公司今年稍早獲得H200正式出口許可，黃仁勳3月表示，輝達已收到中國「許多客戶」訂單。

H200是一款尖端AI處理器，比輝達因應美國出口管制而為中國市場設計的H20晶片更先進。

日經亞洲曾報導，北京正考慮對H200和其他輝達產品制定規範，以在支持國內晶片發展與中國科技企業對最先進硬體的需求之間取得平衡。

針對黃仁勳「不賣最先進晶片給中國」之說，觀察者網報導指黃仁勳一邊想賺中國市場的錢，一邊卻又「提防」中國科技的崛起，他的商業邏輯顯得有點「分裂」，甚至開始胡言亂語。

此前，中國外交部發言人林劍曾表示，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國半導體產業表明嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業。這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身，損人害己。