快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：先進晶片不售中 中媒酸：想賺中國錢又提防中國

世界日報／ 中國新聞組／北京6日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 法新社

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬Nvidia產品，出口到中國和其他國家的管制，但他說，中國不該有Nvidia最新且最好的晶片，美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出口管制會阻礙美國這個努力，Nvidia希望能賣較舊版的晶片給中國。中國官媒嘲諷黃仁勳「不賣最先進晶片給中國」之說是胡言亂語，一邊想賺中國市場的錢，一邊卻又「提防」中國科技崛起。

黃仁勳周一參加智庫Milken研究院全球會議，重申輝達要在包括中國的全球市場保持競爭力。他表示，美國的科技公司在全球競爭，幫助美國出口最大化。「我們的稅收增加了，經濟安全改善，從而有助國家安全」。

黃仁勳被問到中國是否應該擁有最新、最先進的晶片時回說「不應該」，並說美國應維持AI領先優勢。輝達今年3月在加州聖荷西（San Jose）舉行的GTC技術大會上展示新一代Vera Rubin人工智慧平台。黃仁勳表示：「我們大力支持美國擁有第一、最多與最好。」

川普總統去年12月表示，只要美國政府能抽成25%，他將允許輝達向中國「經核准」的客戶銷售H200圖形處理器（GPU）。輝達的Blackwell晶片和新一代Rubin產品並未納入這項安排。這家總部位於加州的公司今年稍早獲得H200正式出口許可，黃仁勳3月表示，輝達已收到中國「許多客戶」訂單。

H200是一款尖端AI處理器，比輝達因應美國出口管制而為中國市場設計的H20晶片更先進。

日經亞洲曾報導，北京正考慮對H200和其他輝達產品制定規範，以在支持國內晶片發展與中國科技企業對最先進硬體的需求之間取得平衡。

針對黃仁勳「不賣最先進晶片給中國」之說，觀察者網報導指黃仁勳一邊想賺中國市場的錢，一邊卻又「提防」中國科技的崛起，他的商業邏輯顯得有點「分裂」，甚至開始胡言亂語。

此前，中國外交部發言人林劍曾表示，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國半導體產業表明嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業。這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身，損人害己。

延伸閱讀

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

Nvidia受限 華為AI晶片銷售估年增60% 將奪中國市占龍頭

Nvidia H200晶片銷中卡關 盧特尼克：美放行 是北京未准

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

相關新聞

黃仁勳：先進晶片不售中 中媒酸：想賺中國錢又提防中國

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬Nvidia產品，出口到中國和其他國家的管制，但他說，中國不該有Nvidia最新且最好的晶片，美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出

憂電網資安！ 歐盟禁補助中製逆變器 港媒：還有新貿易工具

歐盟傳出自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫，並預計11月全面停止相關資金支持。歐盟認為，逆變器涉及電網控制，若被駭恐釀大規模停電。對此，歐盟中國商會稱相關措施將技術問題政治化，恐衝擊產

再生能源下一代核心技術 中國專利數超車日本

據日經亞洲5日報導，在被視為可再生能源下一代核心技術的鈣鈦礦太陽能電池領域，中國專利申請總量首次超越日本。

13連升！香港首季GDP增5.9%遠勝預期 中東衝擊或下兩季浮現

港府統計處5日公布第一季本地生產總值（GDP）預估數字，增幅達5.9%，為五年來最強季度增長。遠高於市場預期的3.5%及去年第四季的4%增幅，亦是連續13季錄得增長。主要受惠消費、投資及出口「三頭馬車

加速擴張！陸標普服務業PMI升至52.6 優於預期

大陸4月服務業活動加速擴張。標普與RatingDog聯名公布，4月中國通用服務業採購經理指數（PMI）從3月的52.1升至52.6，高過市場預期的52，同時創下2月後新高，顯示服務業活動的擴張勢頭增強

英涉俄制裁名單有陸港企 陸使館：中俄企業正常交往合作不應受干擾

英國政府5日公布新一波針對俄羅斯的制裁，名單涉及2家大陸和香港實體。大陸駐英國使館發言人對此回應稱，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁，已就此向英方嚴正交涉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。