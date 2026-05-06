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中移動將推出 AI-eSIM 具「智慧大腦」功能 能即時調度雲端模型

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
電信業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
電信業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

大陸電信運營商中國移動發布，將於5月7日至9日在2026移動雲大會期間推出AI-eSIM產品。據介紹，該產品具備「智慧大腦」，能即時調度雲端模型，讓設備能自主思考、即時回應，可應用於AI玩具、智慧穿戴等終端。

隨著eSIM發展，SIM卡擺脫實體形態約束，當AI成為新生產力，SIM卡進化成「AI-eSIM」，不再是簡單連接載體，而是智慧終端接入智算網絡的核心入口，能靈活調度接入算力資源，為終端設備無縫打通雲端大模型能力，讓「開機即聯網，聯網即智能」。

具體而言，AI-eSIM就像一個內置的算力帳戶，讓終端設備可以按需購買、靈活消耗Token，實現從流量運營到Token運營的商業模式躍遷。

此外，中國移動還預告「移動雲 MobileClaw」產品，預計是和龍蝦智能體相關的產品。

另一電信運營商中國聯通3月在2026年世界移動通信大會（MWC 2026）期間，與全球移動通信系統協會（GSMA）聯合發布了「AI+eSIM」雲智終端合作方案。據悉，該方案旨在將AI與嵌入式SIM卡技術深度融合，面向全球產業界提供一套標準化的合作框架。

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