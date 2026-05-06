「反內捲」沒效 陸光電產業連虧10季

儘管大陸光電產業力推「反內捲」政策，企業盈利仍未見起色。據統計，二○二六年首季大陸廿二家光電企業合計營收人民幣九五八點五六億元，年減逾百分之十一，淨虧損達人民幣一○五點五四億元（約台幣四八五億元），多家龍頭企業更連虧十季。

上海第一財經報導，二○二六年第一季，光電主產業鏈在上游價格下跌、終端需求低迷的雙重壓力下持續虧損。光電主產業鏈廿二家企業一季度合計實現營收九五八點五六億元（人民幣，下同），年減逾百分之十一，淨虧損一○五點五四億元，但優於上年同期虧損一一七點二六億元。

其中，到今年一季度末，通威股份、隆基綠能、ＴＣＬ中環等龍頭企業已連續十個季度淨虧損。

今年第一季，光電產業鏈價格持續低迷，矽料、矽片大幅跌價，終端市場需求萎縮，導致企業收入下滑、毛利率承壓。整體上，二○二六年一季度業績呈現「規模收縮、利潤續虧」特徵。

通威股份、隆基綠能一季度營收降幅分別達百分之廿三點九、百分之十八點○三。隆基綠能一季度總營業收入一一一點九二億元，創下自二○二○年一季度以來單季營收最低紀錄，通威股份單季度營業收入也創近五年新低。

展望第二季剩餘時間，目前矽片價格在近期矽料漲價帶動下已趨穩定，但電池片價格已出現加速下跌跡象，四月單周跌幅超過百分之七。