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大陸半導體自主 日經亞洲：拚2026國產矽晶圓巿占7成

中央社／ 台北5日綜合外電報導

日經亞洲」掌握消息，中國目標今年國內晶片商使用的矽晶圓超過7成來自本土供應，這是中國推動至關重要的晶片供應鏈在地化最雄心勃勃舉措之一。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，消息人士透露，中國政府這項目標已經成為晶片製造商採用本土生產12吋晶圓的一項心照不宣的指令。儘管其他自給自足目標落空，消息人士指出，這項目標有望達成，將成為中國推動半導體自主一項關鍵成果。

一位熟悉內情的半導體產業高層對日經亞洲表示：「只有約3成市場會對外國廠商開放。有些中國晶片製造商仍追求生產更先進晶片，這部分市場仍然需要海外領導廠商支援。但是在成熟製程和傳統晶片巿場，本地矽晶圓產能已經可以滿足需求。」

作為生產大多數邏輯和記憶體晶片基板的矽晶圓是不可或缺的半導體材料。先進的12吋（300毫米）矽晶圓用於大部分邏輯和記憶體晶片，中國大體上已能自給自足的傳統8吋晶圓則用於舊世代晶片和部分電力電子元件。

中國矽晶圓龍頭西安奕斯偉材料科技股份有限公司去年10月在上海科創板掛牌。該公司預計今年總體產能將達每月120萬片，可滿足中國12吋矽晶圓市場約40%需求，全球市占率可望超過10%。包括上海矽產業集團股份有限公司、中環領先半導體科技股份有限公司和立昂微電子股份有限公司等其他數家本土業者也都在擴產。

據兩位直接知情人士透露，奕斯偉目前正在西安及武漢新建廠房，今年預計再增加月產能70萬片。

其中一位人士表示：「我們所有中國客戶都在擴充晶圓產能，而奕斯偉的動作最積極，可能高達整體擴產幅度的一半。」

奕斯偉指出，已對美光（Micron）、台積電、格羅方德（GlobalFoundries）、聯電等多家全球客戶供貨，在中國擁有大規模產能的韓國電子雙雄三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）也正驗證其產品。雖然公司尚未轉虧為盈，其去年營收增至26億4000萬元人民幣（約新台幣122億2000萬元）。

中國晶圓代工龍頭中芯國際集成電路製造有限公司、華虹半導體有限公司，以及記憶體大廠長鑫存儲、長江存儲等都是奕斯偉的重要客戶。該公司表示，其國產矽晶圓已經成為國內新建晶片廠擴產的預設選項。

供應鏈 日經亞洲

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