大陸AI應用發展到什麼程度？ 2025企業成績單顯示：仍在早期階段

隨著A股年報季收官，AI應用公司如金山辦公、科大訊飛、藍色光標、崑崙萬維等交出2025年成績單，整體而言，能看到收入規模持續擴大，AI能力深度嵌入核心產品，用戶與調用量指標快速增長，但高強度的研發投入仍在壓縮短期利潤，行業整體處於從技術突破向商業驗證跨越的關鍵階段，換言之，仍處於發展早期。

每日經濟新聞引述Wind數據報導，在116家AI應用概念股公司中，2025年營業收入年增超過30%的公司共有28家，包括寒武紀、鴻博股份、亞信安全等，主要集中在AI算力晶片、服務器、營銷及遊戲等細分領域；淨利潤年增超過50%的公司共有35家，勝宏科技年增273.52%，潤澤科技年增182.07%，完美世界年增156.76%，藍色光標年增177.29%。

與此同時，共有40家公司營業收入出現下滑，其中宣亞國際、夢網科技、拓維信息等降幅超過20%，反映出行業內部「冷暖」不均，部分傳統業務轉型壓力較大。

利潤增長的公司正通過不同策略發展：金山辦公稱，已啓動以智能體為核心的原生辦公形態探索，通過任務理解、流程編排與多模型調度機制重構辦公交互範式，推動辦公軟體從功能工具向智能體躍遷；科大訊飛則以大模型為底座，通過平台與行業應用放大商業化能力；藍色光標作為AI營銷領域的代表企業，出海業務佔收入比重超八成。

分析認為，綜觀AI應用概念股2025年表現可知，AI應用行業尚未進入穩定盈利階段，商業模式仍在探索中：一方面，應用層開始形成收入規模與用戶基礎；另一方面，高強度研發與市場投入仍是常態，短期利潤承壓。2025年的AI應用公司更像處於商業化驗證期：一端是用戶規模、調用量、流水收入等指標快速增長；另一端則是研發費用率高企、利潤波動明顯。