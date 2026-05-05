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陸鈣鈦礦電池專利數超車日本 量產化腳步加快

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
科學家展示鈣鈦礦太陽能電池模組。（資料照片） 新華社
科學家展示鈣鈦礦太陽能電池模組。（資料照片） 新華社

中國大陸積極發展下一代太陽能電池「鈣鈦礦電池」的技術開發領域。截至2025年年底，已在全球兩個及以上國家提出且仍然有效的相關專利申請累計數量方面，中國大陸已超過日本躍居首位。量產方面預計也將加快步伐。

日經中文網報導，鈣鈦礦太陽能電池以由鉛、碘等構成的結晶層作為發電層，並由電極等夾持形成結構。其形態包括以玻璃為基板的玻璃型，以及薄且可彎曲的薄膜型等。

與現有太陽能面板相比，鈣鈦礦太陽能電池的玻璃型被認為具有更高的發電效率。薄膜型則可安裝在建築物牆面、屋頂等曲面上，拓展了安裝場景的應用場景。

據「湖南日報」報導，大陸科研團隊近日首次揭開制約正式結構鈣鈦礦太陽能電池效率的關鍵因素，提出連續梯度摻雜電子傳輸層設計。基於這一策略，太陽能電池元件獲得27.17%穩態光電轉換效率及27.50%反向掃描效率，創造正式結構鈣鈦礦太陽能元件的最高光電轉換效率紀錄。

針對相關領域的發展，日本經濟新聞委託調查機構收集專利資訊，截至2023年提出、且在2025年末仍然有效的專利後發現，2023年中國已在專利申請累計數量上超過日本，躍居首位。2015年至2022年期間，日本一直位居第一。

在生產方面，大陸極電光能已於2025年2月投運量產線，纖納太陽能科技2022年在浙江省衢州啟動年產10萬瓩的生產線。

日本資源綜合系統首席研究員貝塚泉指出，中國企業已經具備出貨的實際業績，在商業化方面可能早於日本。日本也需要加快商業化進程。

據「人民網」，大陸國家能源集團首席專家鐘大龍日前指出，鈣鈦礦疊層電池在空間太陽能領域前景廣闊，但長期穩定性仍是挑戰。建議按應用場景分階段推進，即壽命3至5年用於消費電子，7至10年探索太空應用，10年以上拓展地面電站。

太陽能電池 日本 中國大陸 大陸

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