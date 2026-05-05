快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸光電產業虧不完 22家企業今年首季合虧逾485億

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。（新華社）
大陸光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。（新華社）

大陸光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。據統計，2026年首季大陸22家光電企業合計營收人民幣958.56億元，年減逾11%，淨虧損合計達人民幣105.54億元（約合新台幣485億元），多家龍頭企業更已連虧10季。

陸媒「第一財經」報導，2026年一季度，光電主產業鏈在上游價格下跌、終端需求低迷的雙重壓力下持續虧損。光電主產業鏈22家企業一季度合計實現營收人民幣958.56億元，年減逾11%，淨虧損105.54億元，但優於上年同期虧損117.26億元。

其中，到今年一季度末，通威股份、隆基綠能、TCL中環等龍頭企業已經連續10個季度淨虧損。

今年第一季度，光電產業鏈價格持續低迷，矽料、矽片大幅跌價，終端市場需求萎縮，導致企業收入下滑、毛利率承壓。整體來看，2026年一季度業績呈現「規模收縮、利潤續虧」的特徵。

通威股份、隆基綠能一季度營收降幅分別達23.9%、18.03%。隆基綠能一季度的總營業收入111.92億元，創下自2020年一季度以來的單季營收最低紀錄，通威股份的單季度營業收入也創近五年新低。

淨利方面，5家企業單季度虧逾10億元，分別是通威股份、隆基綠能、TCL中環、晶科能源、晶澳科技，有13家企業的扣非淨利潤虧損擴大，表明主營業務盈利能力仍無明顯改善。

展望二季度剩餘時間，目前矽片價格在近期矽料漲價帶動下已趨於穩定，但電池片價格已出現加速下跌跡象，4月單周跌幅超過7%。產業業績能否迎來拐點，仍取決於終端裝機需求的釋放節奏。

綠能 大陸 人民幣 營收

延伸閱讀

中東局勢致原料價格波動 陸期貨業Q1賺翻、利潤年增超55%

A股喜見「百億分紅俱樂部」 貴州茅‌台、寧德時代‌配息大方

有基之彈！A股新股王源杰科技Q1利潤年增11倍

比亞迪為什麼第1季獲利大幅下滑？今年車市逆風？

相關新聞

大陸光電產業虧不完 22家企業今年首季合虧逾485億

大陸光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。據統計，2026年首季大陸22家光電企業合計營收人民幣958.56億元，年減逾11%，淨虧損合計達人民幣105.54億元（約合新台幣485億

香港法定最低工資從42.1元升至43.1元 升幅創歷史新低

香港從5月1日起，法定最低工資水平由每小時42.1元調升至43.1元。外界分折，此次加幅僅得1元，增幅只有2.38%，不僅是2011年實施以來的歷史新低，預料亦只能惠及全港不足1.4%的基層勞工。

歐盟禁補助中國製逆變器 憂電網資安風險升高

歐盟傳出自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫，並預計11月全面停止相關資金支持。歐盟認為，逆變器涉及電網控制，若遭駭客入侵恐引發大規模停電。及歐盟中國商會則反駁，指相關措施將技術問題政治

樓股買賣旺 港上年度稅收升22% 打工仔荷包滿 薪俸稅增10%

香港稅務局4日發出約277萬份2025/26課稅年度報稅表，數字創近5年新高。稅務局並公布上年度臨時稅收數字，整體稅收為4583億元（港幣，下同，約585.5億美元），按年增加838億元，升幅約22%

北京出手阻止AI新創出海 「以茶制夷」戰略禍福難料

第一次中英鴉片戰爭前，1838年4月，江南道御史周頊上奏道光皇帝提出「以茶制夷」的主張。周頊稱，外夷高度依賴中國茶葉，若數月不食，將「雙目失明、肚腸堵塞，直至喪命」，道光竟還相信洋人不喝中國茶就會「憋

中東動盪…新能源車出口 4月大幅成長

大陸主要車企近日陸續公布四月銷售成績單，在新能源汽車強勁拉動下，海外銷售數據迎來爆發式增長。分析指出，除了中國產品競爭力提升與供應鏈成熟等內在因素外，近期中東地緣政治緊張推高國際油價也起到了催化作用，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。