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大陸反內捲成效有限 太陽能產業企業連虧10季

中央社／ 台北5日電

中國第1季太陽能產業面臨上游價跌、需求低迷壓力，數家企業連續10季虧損。中國政府要求太陽能產業「反內捲」，從企業經營成績單來看，顯見整治有其複雜性與需要長期性。

2026年第1季太陽能產業面臨上游價跌、需求低迷等雙重壓力。據第一財經5日報導，隆基、通威、TCL中環等龍頭企業已經連續10季虧損，顯見行業反內捲（過度競爭導致內耗）的複雜性超乎預期。

第一財經報導統計發現，太陽能產業22家上市企業第1季合計實現營收人民幣958.56億元（約新台幣4409.3億元），較去年第1季1085.16億元，年減11.67%，歸母淨利潤合計虧損105.54億元；扣非後歸母淨利潤虧損131.72億元。

從太陽能產業矽料、矽片、電池、組件等4大核心來看，今年第1季業績呈現「規模收縮、利潤續虧」特徵，經營基本面仍然面臨較大挑戰，尤其是矽料、矽片價格大幅下降、終端市場需求萎縮，導致企業收入下滑、毛利率承壓。

第一財經報導提到，太陽能產業反內捲工作仍在持續中，包括政策介入、行業自律減產等部分，這番作為對於整體行業供需改善情況尚待觀察，目前整體產業狀況為「業績承壓、盈利品質持續弱化」。

中國光伏（太陽能）行業協會從2024年下半年起推動行業聯合減產與自律呼籲，試圖調整供需關係。中國政府也持續關注太陽能產業低價惡性競爭問題，要求淘汰低效落後產能、防止價格戰扭曲市場等。

中國工業和資訊化部（工信部）甫於日前（4月17日）結合多個部門召開太陽能行業座談會，會上再次強調反內捲工作，要求全力推進產能調控、標準引領、創新驅動、價格執法、品質監管、兼併重組、智慧財產權保護等綜合治理工作。

太陽能 人民幣 TCL

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