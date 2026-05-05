大陸反內捲成效有限 太陽能產業企業連虧10季

香港從5月1日起，法定最低工資水平由每小時42.1元調升至43.1元。外界分折，此次加幅僅得1元，增幅只有2.38%，不僅是2011年實施以來的歷史新低，預料亦只能惠及全港不足1.4%的基層勞工。

2026-05-05 14:11