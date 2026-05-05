歐盟禁補助中國製逆變器 憂電網資安風險升高

歐盟傳出自4月起限制公共資金用於採用中國製逆變器的能源計畫，並預計11月全面停止相關資金支持。歐盟認為，逆變器涉及電網控制，若遭駭客入侵恐引發大規模停電。及歐盟中國商會則反駁，指相關措施將技術問題政治化，恐衝擊產業合作與供應鏈穩定。

英國「金融時報」報導，歐盟以安全擔憂為由，禁止為中國製的逆變器提供公共資金，稱或對歐盟電網構成風險。

一名歐盟官員表示，禁令自4月初起即已生效，適用於新計畫，對於已推進的計畫則給予部分彈性。這項政策適用於來自中國、俄羅斯、伊朗等國的產品，特別是來自華為及陽光電源等公司。

逆變器（Inverter）是將太陽能板發出來的直流電（DC）轉成交流電（AC）的設備，大陸「觀察查網」引述產業組織估計，歐洲超過220吉瓦的太陽能發電裝機容量中使用了中國企業生產的逆變器。此前有分析人士警告，歐洲嚴重依賴華為和陽光電源等中國企業製造的逆變器。

歐盟執委會表示，用於控制太陽能板裝置和其他能源技術的進口逆變器對歐盟關鍵基礎設施構成「最緊迫的威脅」之一，並將於11月1日起停止所有相關資金支持。

歐盟執委會發言人描述具體影響，稱如果發生駭客攻擊事件，可能導致歐盟成員國電網被遠程關閉，造成整個國家範圍大規模停電。

對此，歐盟中國商會（CCCEU）則駁斥了歐盟對於中國可能將能源「武器化」的說法，強調中國企業長期以來透過可靠、具有競爭力且廣泛部署的逆變器和電網技術，為歐盟的能源轉型做出了貢獻。

歐盟中國商會強調，如果將逆變器問題地緣政治化，有可能讓正常的商業技術合作被過度安全化，從而削弱公平競爭、投資者信心，以及清潔能源領域全球供應鏈的穩定運行。

除了對中國製的逆變器作出限制措施，歐盟執委會3月發布的「產業加速法」(Industrial Accelerator Act，IAA，大陸譯為「工業加速器法案」），也被普遍認為針對中國而來。大陸商務部已向歐盟執委會表達嚴正關切，並建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求等，若歐方執意推動成法，中方將進行反制。

台灣過去亦曾發現公部門使用了中國製逆變器的情況。2020年，立法院鎮江會館頂樓使用的太陽能光電設備逆變器，經報導為華為廠商製造，外界質疑恐引發資安疑慮，後續已要求拆除；2024年也傳出聯合再生集團旗下的永梁公司在軍事要塞裝設中國製的太陽能逆變器。

民眾黨主席黃國昌早前在擔任立委期間就曾揭露，陸軍蘭陽指揮部、三軍總醫院、海軍艦隊指揮部、國防大學過去都有使用大陸製逆變器的情形。