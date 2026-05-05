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香港東莞共建大灣區可持續航空燃料產業鏈

中央社／ 香港5日電

在全球石油供應面對挑戰之際，香港一家生產可持續航空燃料的公司決定在中國大陸東莞市設廠，被視為兩地共同推動粵港澳大灣區建立可持續燃料產業鏈的示範性項目。

網上資料顯示，可持續航空燃料（SustainableAviation Fuel, SAF）是指由可再生資源或廢棄物製成且通過適航審定和可持續認證的航空燃料，其能量密度、體積密度與傳統航空煤油基本一致，可與現有航空器和民航基礎設施相容。

港府公布，生產可持續燃料的香港怡斯萊公司與東莞方面今天簽定了在當地落戶的投資意向書，香港行政長官李家超、東莞市委書記韋皓、中央港澳工作辦公室等官員出席了簽署儀式。

李家超在儀式上致辭說，這是香港和東莞在大灣區建設可持續航空燃料產業鏈的里程碑，也是香港對接中國「十五五」規劃、響應國家綠色發展戰略具體行動的示範性項目。

他說，怡斯萊在大灣區的發展涵蓋上游原料收集、廠房開設和規模化生產的SAF產業鏈；相比起傳統化石航空燃料，SAF可以減少超過八成的生命週期碳排放量，是航空業綠色轉型的重要新燃料項目。

他表示，全球能源變局為各地帶來挑戰，香港正好把握綠色轉型帶來的新機遇，把香港的國際化技術與廣東省的產業基礎相結合，實現資源高效銜接，打造具有全球影響力的綠色產業，進一步提升大灣區綠色產業的綜合實力。

李家超 香港

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