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香港法定最低工資從42.1元升至43.1元 升幅創歷史新低

世界日報／ 香港新聞組／香港5日電
香港法定最低工資水平，從5月1日起，由每小時42.1元調升至43.1元；圖為沙田新城市廣場購物消費。(中新社)
香港法定最低工資水平，從5月1日起，由每小時42.1元調升至43.1元；圖為沙田新城市廣場購物消費。(中新社)

香港從5月1日起，法定最低工資水平由每小時42.1元調升至43.1元。外界分折，此次加幅僅得1元，增幅只有2.38%，不僅是2011年實施以來的歷史新低，預料亦只能惠及全港不足1.4%的基層勞工。

港府新聞公報指出，根據《最低工資條例》，雇員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，也不論是否按《雇傭條例》的連續性合約受雇，均受法定最低工資的保障。法定最低工資不適用於留宿家庭傭工（不論他們的性別、種族及國籍）、《最低工資條例》訂明的實習學員和工作經驗學員，以及《雇傭條例》不適用的人士。

殘疾雇員同樣受法定最低工資的保障。《最低工資條例》提供特別安排，讓殘疾雇員選擇進行生產能力的評估，釐定他們應獲得不低於法定最低工資的薪酬，或收取按生產能力釐定的工資。選擇特別安排的殘疾雇員，其雇主須支付不低於按新法定最低工資水平和評定的生產能力水平計算的工資。

此外，《雇傭條例》規定雇主須記錄雇員於工資期內總工作時數的每月金額上限，亦由每月1萬7200元提高至1萬7600元以配合新法定最低工資水平的實施。當就個別工資期須支付予雇員的工資少於每月1萬7600元，雇主須備存雇員於該工資期內的總工作時數紀錄。

文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡5月1日在社交平台發帖表示，港府將法定最低工資水平上調至每小時43.1元，而最低工資亦已實施「一年一檢」新機制，參考通脹及經濟增長數據，確保工資水平緊貼市場環境，調整幅度不低於通脹，保障基層勞工的購買力。

他強調，港府保障勞工權益的工作永遠都是進行式，將會繼續全方位支援和改善勞工待遇，包括會將雇員再培訓局升格為「技能提升局」，既持續服務基層勞工，亦為在職人士開設更高階的技能課程。勞工處並正檢討「再就業津貼試行計畫」，探討如何更好協助中高齡人士就業等。

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