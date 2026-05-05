陸充電樁利用率 不到一成

大陸國家能源局4月最新數據顯示，大陸全國充電樁總量已達2,148萬槍，年增47%。但據央視報導，頭部企業充電站每度電淨利潤僅人民幣4分錢（約新台幣0.18元）。

顯示從小型運營商到行業龍頭，從互聯網平台到國企央企，無人在這場價格混戰中獲利。輿論疾呼企業善用充換電多元模式經營與政府清晰政策引導。

央視報導，山東青島一家小型公共充電樁運營商，2020年建站時，年收入人民幣50萬元，從2023年開始，年收入降至人民幣8萬元，算上人工運維成本，現在利潤僅為一年人民幣6萬元左右。

另有頭部企業斥資人民幣120萬元打造16支槍的充電站，扣除設備折舊、租金、人力、電力損耗等剛性支出後，每度電淨利潤僅4分錢。

BT財經引述多方行業數據顯示，目前大陸公共充電樁整體利用率不到10%，在北京、上海等競爭最激烈的一線城市，利用率甚至不足2%。這意味有超過九成的公共充電樁每日處於閒置狀態。

據行業測算，若以無政府補貼8%的內部回報率為基準，單樁日均利用率至少要超過8.5%，即每天累計充電超過2小時才能盈利。而當前大多數運營商利用率，遠低於盈虧平衡線。