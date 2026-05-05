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Anthropic 擬買 AI 推論晶片 與英國新創 Fractile 洽談採購事宜

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Anthropic洽談向英國晶片新創公司Fractile，採購無須DRAM的AI推論晶片。（美聯社）
Anthropic洽談向英國晶片新創公司Fractile，採購無須DRAM的AI推論晶片。（美聯社）

知情人士透露，Anthropic洽談向英國晶片新創公司Fractile，採購無須DRAM的人工智慧（AI）推論晶片，以便在記憶體價格高漲、供給短缺之際，減少記憶體需求。

The Information 1日引述知情人士報導，Anthropic已和Fractile展開初步洽談，擬採購推論加速器。若談判成局，Anthropic將在輝達Google亞馬遜之外，再添第四個AI伺服器晶片供應商。

不過，Fractile晶片預計要到2027年左右才會商用，因此不會出現在Anthropic的短期採購計畫，大致與該公司和Google及博通合作開發張量處理器（TPU）的時程相近。

Fractile正在開發推論晶片，將記憶體與運算整合在同個晶粒上，採用靜態隨機存取記憶體（SRAM），而非將資料傳輸到獨立的DRAM。GPU與外部DRAM間的資料移動，是大型AI模型高速運行的主要瓶頸之一。

Fractile創辦人古德溫（Walter Goodwin）2024年表示，該公司的晶片設計，是將運算所需的資料，直接儲存在執行演算的的電晶體旁邊，而非依賴外部DRAM，據當時模擬結果，執行大型語言模型（LLM）時，速度是輝達的繪圖處理器（GPU）的100倍、且成本僅十分之一，但Fractile當時尚未生產測試晶片。

Anthropic一直刻意避免依賴單一晶片供應商。目前Claude在輝達GPU上運行，AI資料中心「雷尼爾計畫」則採用亞馬遜Trainium處理器。

Anthropic也用Google的TPU提供逾1百萬瓩（GW）算力，預計2027年至2031年間的TPU算力規模，將提升至3.5GW。

外界對Anthropic既有基礎設施的需求急速攀升，該公司年化營收3月突破300億美元，遠高於去年底的約90億美元，但推論成本仍對毛利率構成壓力。不同於OpenAI與xAI自行建設或擴大資料中心版圖，Anthropic選擇向多家供應商租用算力，透過分散晶片來源取得議價優勢。

另外，知情人士透露，Anthropic正敲定一項約15億美元的合資計畫，將與黑石（Blackstone）、高盛及數個華爾街機構合作，向私募股權支持的企業銷售AI工具。

亞馬遜 Google 輝達

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