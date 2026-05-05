記憶體紅鏈 毛利率飆升

大陸記憶體概念股2025年年報及2026年第1季報相繼披露，受到AI算力需求爆發、供需嚴重失衡狀態下，大陸記憶體行業第1季毛利率大增，其中大陸記憶體IC設計公司─瀾起科技毛利率69.7%最高。分析認為，供不應求狀態至少持續到2027年。

對記憶體行業而言，毛利率被視為核心的「晴雨表」和「體溫計」，主要由該行業獨特的強周期性、高度標準化以及資本密集型特徵所決定。

綜合Wind數據對大陸29家記憶體晶片上市公司的統計，篩選出第1季毛利率前十名公司，其中前五名分別是瀾起科技、兆易創新、江波龍、復旦微電與紫光國微。他們在今年第1季的毛利率分別是69.7%、57.0%、55.5%、55.2%、52.5％，分別增加7.5、16.8與36.1個百分點，不過後兩者則分別減少0.9與2.9個百分點。

江波龍副總裁、企業級存儲事業部總經理閆書印指出，AI的需求增長是指數級的，可能半年內就能拉動遠超傳統消費電子的需求增量。

中信證券研報指出，記憶體原廠擴產面臨主客觀雙重約束，新產能實質釋放需待2027年底至2028年，預計供不應求至少持續至2027年，漲價將貫穿2026年全年。