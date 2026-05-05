快訊

鋒面持續影響 吳德榮：各地有雨北台灣偏涼 明起好轉氣溫升

鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體紅鏈 毛利率飆升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸記憶體概念股2025年年報及2026年第1季報相繼披露。記憶體示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
大陸記憶體概念股2025年年報及2026年第1季報相繼披露。記憶體示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

大陸記憶體概念股2025年年報及2026年第1季報相繼披露，受到AI算力需求爆發、供需嚴重失衡狀態下，大陸記憶體行業第1季毛利率大增，其中大陸記憶體IC設計公司─瀾起科技毛利率69.7%最高。分析認為，供不應求狀態至少持續到2027年。

對記憶體行業而言，毛利率被視為核心的「晴雨表」和「體溫計」，主要由該行業獨特的強周期性、高度標準化以及資本密集型特徵所決定。

綜合Wind數據對大陸29家記憶體晶片上市公司的統計，篩選出第1季毛利率前十名公司，其中前五名分別是瀾起科技、兆易創新、江波龍、復旦微電與紫光國微。他們在今年第1季的毛利率分別是69.7%、57.0%、55.5%、55.2%、52.5％，分別增加7.5、16.8與36.1個百分點，不過後兩者則分別減少0.9與2.9個百分點。

江波龍副總裁、企業級存儲事業部總經理閆書印指出，AI的需求增長是指數級的，可能半年內就能拉動遠超傳統消費電子的需求增量。

中信證券研報指出，記憶體原廠擴產面臨主客觀雙重約束，新產能實質釋放需待2027年底至2028年，預計供不應求至少持續至2027年，漲價將貫穿2026年全年。

科技 算力 大陸

延伸閱讀

合勤控財報／記憶體漲價又缺貨！第1季毛利率少了逾6個百分點

記憶體超級循環助攻！旺宏終結連十季虧損 能否重返獲利軌道？

欣銓營收將逐季攀升

PCB高景氣能持續多久？陸分析擴產潮下需求成關鍵

相關新聞

中東動盪…新能源車出口 4月大幅成長

大陸主要車企近日陸續公布四月銷售成績單，在新能源汽車強勁拉動下，海外銷售數據迎來爆發式增長。分析指出，除了中國產品競爭力提升與供應鏈成熟等內在因素外，近期中東地緣政治緊張推高國際油價也起到了催化作用，

長江隧道 江海號掘進江底75米

中鐵十四局表示，三日，在長江入海口水域下七十五米深處，隨著「江海號」盾構機順利掘進至五三一六米，海太長江隧道工程施工抵達江底最低點。這是目前國產十六點六米級超大直徑盾構機在水下隧道掘進的最深紀錄，也是

廣交會 玩具業獲海外採購商認可

第一三九屆廣交會第三期正在廣州舉行，本期參展的項目包括玩具、醫療用品與家具，在玩具部分，中國企業帶來各式潮酷玩具產品，功能從暖心陪伴到健康益智、智能互動，以技術創新、安全可靠等優勢贏得海外採購商認可。

首個大規模「算電協同」寧夏營運

五月二日，中國首個大規模「算電協同」綠電直供項目—中國大唐中衛雲基地五十萬千瓦光伏電站正式投運，標誌著國家「東數西算」工程實現從沙漠風光資源到數字算力負荷的直連直通。

利用率低 充電樁每度淨利僅4分

五一連假，大陸全國高速公路迎來出行高峰。據中國國家能源局二日消息，通過對納入國家充電設施監測服務平台的五點七六萬個高速公路充電設施（槍）進行統計分析，五一假期首日（五月一日○時至二十四時），中國高速公

Anthropic 擬買 AI 推論晶片 與英國新創 Fractile 洽談採購事宜

知情人士透露，Anthropic洽談向英國晶片新創公司Fractile，採購無須DRAM的人工智慧（AI）推論晶片，以便在記憶體價格高漲、供給短缺之際，減少記憶體需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。