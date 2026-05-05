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新一輪養蝦潮 陸廠大咖角力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
「AI龍蝦」降溫後，大陸科技大廠百度、聯想等大廠近期密集出手，開啟新一輪賽道布局。（路透）
「AI龍蝦」降溫後，大陸科技大廠百度、聯想等大廠近期密集出手，開啟新一輪賽道布局。（路透）

「AI龍蝦」降溫後，大陸科技大廠百度聯想等大廠近期密集出手，開啟新一輪賽道布局，業內分析，與上一波熱潮相比，新一輪養蝦潮正快速升級為大廠角力、產業落地、普惠商用並行的AI生產力新賽道。

3月第一波養蝦熱最終因本地部署成本高、缺乏明確使用場景、缺少深度定制與安全保障能力等三因素而引發卸載潮。不過，新一波養蝦熱用戶結構發生根本性轉變，從個人興趣驅動轉向政企需求主導，追求可落地、可管控、可沉澱的AI生產力工具，重點關注數據安全、權限管理、成本控制、業務適配等硬核指標。

中國證券報引述業內分析報導，隨著技術持續迭代、安全體系不斷完善、行業方案日益成熟，「養蝦熱」將進一步褪去浮躁，回歸價值本質。未來的競爭不再是「誰能養」，而是「誰養得穩、管得住、用得好、能創造價值」。以OpenClaw為代表的AI Agent，將成為數位經濟時代的新型生產力。

百度在4月底的AI Day開放日上，由百度文庫與網盤聯合發布通用智能體「GenFlow 4.0」，全面升級Office Agent能力，個人與團隊均可在網盤內一鍵部署OpenClaw，將文庫網盤打造為專屬「AI工作台」，讓AI Agent真正成為可落地的生產力工具。

支付寶繼「AI付」之後，在4月28日上線「支付寶AI收」，幫助商家和個人開發者通過OpenClaw這類AI Agent提供商業化服務，實現按調用即時收款。意味AI Agent從「能幹活」邁入「能賺錢」的商用新階段。

聯想日前宣布將於19日發布「天禧AI 4.0」大版本，升級重點包括智能體核心升級為天禧Claw，「端—邊—雲」一體架構升級，以及AI原生OS全面接管人機交互。憑藉「軟體+硬體+AI服務」三位一體的生態模式，意圖打通AI Agent從C端普及到B端落地的完整鏈路。

在個人用戶上，強化AI服務「想幫幫」功能；面對政企客戶，推出擎天Claw，提供開箱即用的AI Agent能力。

聯想 百度 大陸

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