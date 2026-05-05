川習會三大議題浮上檯面 港媒披露「台灣」居首位

美軍C-17運輸機最近一連三天降落北京，拉開美國總統川普訪陸前置作業的帷幕。港媒指出，「川習會」三大核心議題「台灣、經貿、伊朗」已清晰浮上檯面。

川普預計於14日對大陸進行兩天的訪問，自5月1日起，北京首都機場一連三天都有美軍C-17運輸機降落，總數至少為四架，引起大批攝影迷到場守候。根據慣例，美國總統到訪前，C-17通常會載運專車、安保車輛等各式物資先行抵達，這也意味著川普訪問北京的前置作業已經具體進行。

港媒星島日報提到，4月30日中美外長、中美經貿牽頭人罕見同日通話，加上大陸駐聯合國代表傅聰的公開表態，「川習會」三大核心議題「台灣、經貿、伊朗」已清晰浮現。

尤其，台灣議題位列首位，是大陸底線。大陸外長王毅跟美國國務卿魯比歐通話時，明確指出台灣問題是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇。「所謂『抉擇』，可以理解為要求美方在峰會上明確反對『台獨』」。

此外，大陸副總理何立峰與美國財長貝森特視訊通話時，就近期美對大陸經貿限制措施表達嚴正關切。在大陸外交語境中，「嚴正關切」是中等偏強的正式表態，相信經貿仍會是「川習會」的焦點，但具體操作將由經貿高層繼續協商。

至於伊朗議題涉及全球能源安全。本月1日大陸正式接任聯合國安理會輪值主席，傅聰表示，如果當川普本月訪問大陸時，荷莫茲海峽仍然關閉，這個問題必將成為中美峰會的重要議題，這顯示出大陸對問題的高度重視。

不過最後文章也指出，川普這次訪問只有36小時，象徵性意義大於實質，相信難以在上述三大議題上達成突破性共識。此行更偏向高層溝通，釋放穩定中美關係的信號，「具體爭議仍留給後續層級談判慢慢磨合」。