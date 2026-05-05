廣交會 玩具業獲海外採購商認可

第一三九屆廣交會第三期正在廣州舉行，本期參展的項目包括玩具、醫療用品與家具，在玩具部分，中國企業帶來各式潮酷玩具產品，功能從暖心陪伴到健康益智、智能互動，以技術創新、安全可靠等優勢贏得海外採購商認可。

中新社報導，受地緣衝突不斷等多種因素衝擊，二○二五年中國玩具出口承壓，但品牌聲量和關注度卻持續高企，比如泡泡瑪特的ＬＡＢＵＢＵ第三代搪膠毛絨掛件在多國出現搶購熱潮，卡遊首家海外旗艦店落戶泰國曼谷。

作為中國傳統出口產品，本屆廣交會第三期玩具展區內，毛絨玩具、環保橡皮泥、兒童遙控車、益智積木、國潮智能玩偶等玩具全產業鏈產品悉數亮相，以持續迭代升級圈粉海外市場。

人工智能為中國玩具行業發展帶來新動能。在蘇豪弘業股份有限公司展位，一款面向嬰幼兒的智能安撫毛絨玩具採用大熊貓和水豚兩種造型，可夾掛在嬰兒車、提籃或安全座椅上。「這款玩具主體內部加入了聲音識別模塊，當它檢測到嬰兒哭聲時會自動播放輕柔音樂、白噪音或安撫旋律，吸引寶寶注意力、緩解哭鬧情緒」。該公司展位負責人江舟表示，相較於普通玩偶，具有互動智能特點、設計新穎的玩具產品更能吸引消費者，附加值也更高。當前，針對海外消費者更高的環保要求，公司在布料等原材料選擇、技術創新上不斷努力，持續贏得市場訂單。