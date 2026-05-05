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首個大規模「算電協同」寧夏營運

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

五月二日，中國首個大規模「算電協同」綠電直供項目—中國大唐中衛雲基地五十萬千瓦光伏電站正式投運，標誌著國家「東數西算」工程實現從沙漠風光資源到數字算力負荷的直連直通。 　　

中新社報導，隨著數字經濟快速發展，全社會算力用電需求持續攀升。作為全國一體化算力網絡國家樞紐節點，寧夏中衛新能源裝機佔比超百分之六十、新能源利用率達百分之九十四，加之氣候、區位條件適宜算力產業佈局，是全國首個新能源綜合示範區，具備推進算電協同發展的良好禀賦。 　　

該項目由大唐寧夏分公司投資建設，一期總規模二百萬千瓦，總投資八十七億元（人民幣，下同），配套建設五十萬千瓦光伏、一百五十萬千瓦風電項目。項目創新構建“物理直供+雙邊交易”雙軌供電體系，針對數據中心增量負荷架設專屬輸電線路，光伏電力不經大電網迂迴直接輸送至機房，配套儲能設施存儲余電；存量負荷依託電力市場雙邊交易實現虛擬直供，有效縮減改造投入。

光伏發電時段以物理直供為主，光伏停運時段由風電補位，形成風光互補全天候供能格局，讓算力園區用上清潔、低價、穩定的綠色電力，助力企業降本增效、減少碳排放。 　　

目前，五十萬千瓦光伏項目已全容量併網送電，一百五十萬千瓦風電項目計劃二○二六年九月全容量併網。一期全面投運後，每年可滿足中衛雲基地二十二點九億千瓦時（度）用電需求。

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