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長江隧道 江海號掘進江底75米

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
海太長江隧道的盾構機「江海號」已掘進江底下最深的七十五公尺處。圖為二○二五年一月，盾構機刀盤吊放下井即將開挖。（新華社）
海太長江隧道的盾構機「江海號」已掘進江底下最深的七十五公尺處。圖為二○二五年一月，盾構機刀盤吊放下井即將開挖。（新華社）

中鐵十四局表示，三日，在長江入海口水域下七十五米深處，隨著「江海號」盾構機順利掘進至五三一六米，海太長江隧道工程施工抵達江底最低點。這是目前國產十六點六米級超大直徑盾構機在水下隧道掘進的最深紀錄，也是國內最大直徑長江隧道掘進的最深紀錄，標誌著中國在超大直徑、超高水壓、超大埋深條件下的水下盾構施工技術取得了關鍵突破。 　　

中新社報導，海太長江隧道工程全長三十九點○七公里，北接南通海門、南連蘇州太倉，採用雙向六車道高速公路設計標準，設計時速一百公里，其中過江隧道長十一點一八五公里。該隧道是目前世界最長公路水下盾構隧道，也是目前國內最大直徑長江隧道，被譽為新「萬里長江第一隧」。中鐵十四局負責的右線盾構段全長九三一五米，採用一台最大開挖直徑達十六點六四米的國產超大直徑盾構機「江海號」掘進。

據中鐵十四局項目部總工程師遊少強介紹，「江海號」盾構機自二○二五年四月始發、二○二五年九月正式進入長江水域掘進，最終歷時約十三個月，以日均十六米的速度平穩抵達江底七十五米最低點。成功穿越最低點後，「江海號」盾構機將完成關鍵姿態轉換，從「向下深潛」轉為「昂首上坡」，邁入掘進新階段。

海太長江隧道是「長江幹線過江通道佈局規劃（二○二○—二○三五年）」重點推動建設項目。項目建成後，將大幅縮短南通與蘇南、上海的通行時間，推動長三角核心區「一小時經濟圈」高效互通，對貫徹長三角一體化發展戰略、優化長江干線過江通道佈局具有重大意義。

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