利用率低 充電樁每度淨利僅4分

五一連假，大陸全國高速公路迎來出行高峰。據中國國家能源局二日消息，通過對納入國家充電設施監測服務平台的五點七六萬個高速公路充電設施（槍）進行統計分析，五一假期首日（五月一日○時至二十四時），中國高速公路新能源汽車充電量達到二三○三點三九萬千瓦時（度），同比增長百分之五十五點六，充電服務次數超九十四點六三萬次，刷新五一假期首日充電量歷史紀錄。

不過，距充電站能普遍盈利還有一段路要走。大陸國家能源局四月最新數據顯示，大陸全國充電樁總量已達二一四八萬槍，年增百分之四十七。但據央視報導，頭部企業充電站每度電淨利潤僅四分錢。顯示從小型運營商到行業龍頭，從互聯網平台到國企央企，無人在這場價格混戰中獲利，成為另一個新近內卷的行業。

央視報導，山東青島一家小型公共充電樁運營商，二○二○年建站時，年收入人民幣五十萬，從二○二三年開始，年收入降至人民幣八萬，算上人工運維成本，現在利潤僅為一年人民幣六萬左右；另有頭部企業斥資人民幣一百二十萬元打造十六槍場站，扣除折舊、租金、人力、電力等剛性支出後，每度電淨利潤僅四分錢。

ＢＴ財經引述多方行業數據顯示，目前大陸公共充電樁整體利用率不到百分之十，在北京、上海等競爭最激烈的一線城市，利用率甚至不足百分之二。這意味有超過九成公共充電樁每日處於閒置狀態。據行業測算，若以無政府補貼百分之八的內部回報率為基準，單樁日均利用率至少要超過百分之八點五，即每天累計充電超過二小時才能實現盈利。而當前大多數運營商利用率，遠低於盈虧平衡線。

中國新聞周刊報導認為，公共充電樁運營商盈利難主要有幾個原因：一是車企與電池巨頭跨界重構競爭格局，包括比亞迪、蔚來、寧德時代等企業將充換電體系定位為車輛銷售配套服務，擠壓到運營商生存空間；二是技術迭代過快，目前新能源汽車續航普遍突破六百公里，這些充電樁僅服役三至四年就淪為利用率不足百分之十的「低效樁」；三是充電服務費難以上調，漲價可能使用戶迅速流失。

報導建議，行業要真正走出內卷，一方面離不開清晰的政策引導與規範。通過統一服務標準、明確收費規則、遏制惡性價格戰，將補貼從「按樁數量」轉向「按運營效果」；另一方面，運營商也可以嘗試更多元的盈利方式。比如在充電場站搭配零售、廣告、車輛養護等服務。