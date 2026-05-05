中東動盪…新能源車出口 4月大幅成長

大陸主要車企近日陸續公布四月銷售成績單，在新能源汽車強勁拉動下，海外銷售數據迎來爆發式增長。分析指出，除了中國產品競爭力提升與供應鏈成熟等內在因素外，近期中東地緣政治緊張推高國際油價也起到了催化作用，引發新一輪轉換新能源車潮。

中通社報導，從最新數據來看，比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車三大自主品牌表現最為矚目。作為中國新能源汽車的領軍者，比亞迪四月出口達到十三點四五萬輛，較去年同期大幅增長百分之七十點九，創下歷史新高。這一數字不僅反映比亞迪在全球市場的滲透速度加快，也凸顯其從電池到整車的垂直整合能力，在成本與技術上持續佔據優勢。

吉利汽車則展現出強勁的轉型動能。四月數據顯示，其新能源車銷售佔比已達百分之五十八，顯示傳統車廠向電動化轉型的步伐明顯加快。更令人矚目的是，吉利四月出口量達到八點三二萬輛，年增幅高達百分之二四五，增速在三大車企中最為凌厲。這背後與吉利近年積極布局東南亞、中東及俄羅斯市場，並透過收購與合作強化本地化策略密切相關。

奇瑞則是另一大亮點。四月其出口量達到十七點七六萬輛，年增幅高達百分之一○二點四，實現翻倍增長，出口總量在中國車企中位居前列。值得注意的是，奇瑞新能源車在四月銷量首度突破十萬輛大關，顯示其長期以燃油車出口為主的結構正在轉變，電動化產品開始發揮作用。奇瑞在中東、南美及非洲等市場的長期耕耘，正迎來收穫期。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生分析稱，油價上漲會驅使消費者轉向更廉價的替代能源以節省成本，這是理性而自然的市場選擇。他回顧道，二○二二年俄烏危機引發的油價飆升，便曾成為當時中國新能源車出口爆發的重要推手。

但他也強調，如果沒有中國新能源車長期以來的耕耘，沒有中國國內產業鏈與供應鏈的成熟，沒有在海外市場多年的布局，沒有基礎設施方面的大量投資，以及電池與智能領域的技術突破，就算有這樣的機會，也可能抓不住。

他進一步分析，中國新能源車之所以能在國內外市場快速成長，根源在於中國完備的新能源汽車全產業鏈、三電（電池、電機、電控）與混合動力等核心技術優勢，加上高性價比的產品競爭力。