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中信60歲 銀行員工換新裝

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託成立60周年展新局，中信銀行全球營業據點同仁換新裝。中信銀行／提供
中國信託成立60周年展新局，中信銀行全球營業據點同仁換新裝。中信銀行／提供

中國信託成立60周年展新局，中信銀行全球營業據點同仁昨（4）日換新裝。中國信託銀行全新制服設計靈感源自中國信託極具代表性的We are family圓形圖樣，以美國抽象表現主義大師Mark Rothko的紅色調為基礎，融合東方文化中紅色所代表的祝福與力量，展現國際視野與在地文化並重的品牌精神。

此外，主布料採用寶特瓶回收環保紗製成，提升舒適度與機能性的同時，亦落實企業永續精神。

中信銀行新制服的紅色象徵積極進取、熱情服務與企業活力，女性同仁制服以不同深淺的紅色搭配，視覺上活潑有層次感，並將傳統旗袍改良為旗袍式洋裝，搭配無領七分袖外套，不僅保留經典旗袍元素，亦提升日常工作時的便利性與活動彈性；女性主管制服顏色選用勃艮第酒紅色系，搭配深淺紅色漸層的絲質印花領巾，呈現低調、穩重且值得信賴的形象，提供褲裝與裙裝兩種款式選擇，以因應辦公與各式場合需求。

男性同仁與主管制服則以黑色為主，傳達沉著內斂與專業氣息，採用正統西裝剪裁，於西裝外套領口、胸前口袋及袖口點綴紅色線條，巧妙呼應企業識別色，另搭配勃艮第酒紅色V領針織背心襯托主管之專業形象，亮紅色系則凸顯行員的活潑與朝氣。本次亦同步新增孕婦裝，採用A字版型與無釦式針織外套，兼顧舒適、安全與專業外觀，展現企業對多元與友善職場的重視。

中國信託是首家、也是台灣目前唯一以旗袍為櫃檯同仁制服，自從1984年起陪伴客戶走過逾40個年頭，成為中國信託極具辨識度的特色。現行制服已逾20年未改款，因此2023年起廣泛蒐集同仁穿著需求建議，邀請專業服裝設計團隊操刀設計，期望在延續品牌精神的同時，全面提升服裝穿著舒適度與機能性，結合環保素材以落實企業永續經營理念。

中國信託陪伴客戶走過一甲子，中信銀行目前的品牌價值已達47.91億美元，位居品牌價值評鑑機構《Brand Finance》「2026年全球500強銀行品牌調查」全球第89名，為台灣唯一連續兩年挺進百強的金融品牌，期間歷經多次制服更迭，始終不變的是以客戶為核心的服務初衷。未來仍將以穩健專業的金融服務，創造更多值得信賴的價值與感動。

美國 文化 制服

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