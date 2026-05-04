大陸股市隨全球上漲 上證指數距歷史高峰仍逾2千點

市值全球第2的中國股市，自習近平2012年11月就任中共總書記以來，上證指數曾歷經1年內從不到2000點漲到5178點的狂飆，也遭遇此後半年多暴跌腰斬，再箱型盤整長達8年半的階段。直到2024年9月中共中央推出系列救市措施後，上證指數才擺脫盤整重啟多頭，今年4月底以4112點的波段高檔作收。

上證指數的歷史高點，出現在2007年10月16日盤中的6124.04點，當時是前任中共總書記胡錦濤執政的時代，也被稱為中國資本市場史上最大的「牛市」。

2007年中國「牛市」形成的原因，主要與股權分置改革、經濟處於兩位數高速成長階段、中石油及中國人壽等大型國企密集上市、人民幣大幅升值導致外資流入、對2008年北京奧運的利多預期等因素。而時隔近19年過去，上證指數始終未能突破這一歷史高點。

習近平於2012年11月上任時，上證指數還在2000點上下盤整，處於波段底部。2013年6月，上證指數在中國人民銀行「去槓桿」政策導致資金緊縮下，一度盤跌到1849.65點的波段低點，成交量也處於低檔。

2014年7月起，中國股市在多年盤整後，出現了又急又猛、被形容為「狂牛」、「鬥牛」的大波段行情，上證指數自突破2100點的箱型整理區後，一路大漲，在2015年6月攻上5178.19點的波段高點，也是上證指數排名第2的波段高峰。當時，「6000點不是夢」、「突破6124指日可待」的口號，更被中國散戶們朗朗上口。

不料，中國股市隨即重演了斷崖跳水般的崩跌行情，整個2015年下半年都處於大空頭狀態，上證指數到2016年1月更腰斬到2638點，市場及投資人元氣大傷。此後，上證指數便進入超過8年半、大致介於2700至3700點間的箱型整理，並在2019年1月創下2440點的波段低點，量能更是急劇萎縮。

眼見全球股市在2022年COVID-19疫情告一段落後紛紛大漲創新高，中國股市走勢卻大幅落後，在中共中央主導下，中國官方自2024年9月下旬起推出一連串救市措施，並動用各種資源護盤及拉抬下，股市應聲大漲，終於帶量突破箱型整理區，走出久違的多頭行情。

即使疫情過後中國多數上市公司營運表現不盡理想，但在官方強力拉抬下，中國股市在上述救市措施後始終保持堅挺，並在2025年走出波段行情，人氣明顯回籠。今年1月，上證指數終於站穩4000點大關，3月間並攻上4197點的波段高峰，暫時形成排名第3的波段高峰。

到4月30日，上證指數以4112點收月線，保持波段高檔整理態勢。不過，若與前述的6124.04點歷史高峰相較，目前的上證指數仍有逾2000點的差距與空間。