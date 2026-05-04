陸「國民基金」餘額寶收益率跌破1%新低 資金反而越湧？

總規模人民幣7,000億元、7.8億人持有的餘額寶收益率來到0.998%的歷史新低，遠低於2014年創下的6.7630%歷史紀錄，顯示貨幣政策持續寬鬆下，以餘額寶為首的貨幣型基金收益率持續走低。

截至5月3日，天弘餘額寶7日年化收益率來到0.998%的歷史新低，即投資者持有1萬元一天只能獲得約0.24元的收益。

值得注意的是，這一變化牽動著極為龐大的投資者群體。據天弘餘額寶2025年報，其持有人戶數高達7.89億，這也就意味著，在每兩個大陸人裏，就有一個是餘額寶的用戶，被稱為「國民基金」。

回顧餘額寶的收益率軌跡，2014年1月該產品曾創下6.7630%的七日年化收益率歷史高點，此後經歷數輪下行週期。2020年4月首度跌破2%，2022年11月又跌破1.5%關口，如今再下一個臺階。

從行業整體來看，收益率破1%並非孤立現象。Wind資料顯示，截至4月30日，全市場351支傳統貨幣型基金平均7日年化收益率為1.0603%。其中，已有97支產品7日年化收益率低於1%，占比為27.64%。而2025年底，這一比例為15.19%。短短四個月的時間內，低收益貨幣基金的占比幾乎翻倍。

業內人士表示，貨幣政策持續寬鬆，利率中樞系統性下移是根本原因。當前，AAA評級1年期存單利率已來到1.45%以下。1年期國債收益率下行至1.16%，短端資產收益率處於歷史極低水平。

監管政策收緊，壓縮高息套利空間，衝擊貨幣基金收益。市場利率定價自律機制於3月推出新規，要求將高於7天逆回購利率的同業活期存款占比控制在10%-20%以內。此前同業活期存款利率可議價至1.5%-1.6%，監管收緊後普遍下調至1.4%附近，直接壓低了貨幣基金可投資產的收益率。

與收益率形成鮮明反差的是，貨幣基金的整體規模仍在逆勢增長。據中國證券投資基金業協會4月底披露的最新資料，截至2026年3月底，全市場貨幣型基金已突破人民幣15兆元大關，總規模達15.58兆元，占全市場公募基金總量的41.52%。儘管3月貨幣基金規模月減2,674.8億元，但今年以來累計已增加5,499.3億元。

為何收益越降，資金反而越湧？晨星中國分析指出，在利率持續下行的大環境下，現金管理類產品的收益首當其衝受到影響。儘管收益持續走低，貨幣基金的規模卻逆勢增長。這一現象反映出投資者在權益市場波動加劇的背景下，對低風險資產的青睞

另外，自2022年1月1日資管新規實施後，銀行理財產品打破剛兌，淨值波動加劇。相比之下，貨幣基金雖收益率下降，但憑藉其低波動、高流動性的特性，仍對投資者頗具吸引力。

不過，晨星中國也強調，在利率進一步下探的背景下，貨幣基金的收益會再度縮窄。投資者若將大部分的資產配置於此類產品，將很難有效地實現財富的保值增值。