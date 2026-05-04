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中東局勢致原料價格波動 陸期貨業Q1賺翻、利潤年增超55%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中東局勢惡化，美伊衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，導致原油期貨在短短九個交易日便暴漲72%，給期貨業帶來行情。路透
中東局勢惡化，美伊衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，導致原油期貨在短短九個交易日便暴漲72%，給期貨業帶來行情。路透

中國期貨業協會網站近期公布3月行業經營數據，今年第1季行業累計實現淨利潤39.13億元，年增57.85%，刷新歷史最高紀錄。外界認為核心主因在於地緣衝突引爆能化行情、實體套保激增、資金與成交放量、政策與槓桿共振等因素疊加。

該協會稱，第1季業績集中爆發，有幾個因素：一是大陸國內期貨市場景氣度持續走高，全市場累計成交量26.01億手、成交額人民幣256.71兆元，分別年增40.64%、58.43%，雙雙創下歷史同期新高；二是期貨公司客戶權益擴容，使得利息淨收入顯著增長；三是風險管理、資管業務等多元業務發力。

事實上，推動業績爆發最直接的推力來自地緣政治。中東局勢惡化，美伊衝突升級，荷莫茲海峽航運受阻，該航道乘載全球三分之一油運、四分之一的化肥運輸通道，這也導致原油期貨在短短九個交易日便暴漲72%；此外，原油產業鏈會聯動，原油帶動燃油、甲醇、集運歐線等能化品種集體大漲（多品種漲幅超20%），高波動加上強趨勢催生大量交易機會。

另一方面，就企業角度看，在原材料如銅、原油、鐵礦等價格劇烈波動，製造業「不套保即虧損」，因此3月有352家A股上市公司發布套保公告，年增49.8%。

大陸官方在政策的助力也提供加速器，與此同時，大陸《期貨和衍生品法》配套細則落地，商品期權擴容至58個，套保會計處理更清晰，企業入場門檻降低。比如大陸官方優化監管，交易所降低套保保證金、優化交易規則，交易成本下降，活躍度提升。

另外，期貨天然8至10倍槓桿，但在3月極端行情下，10% 漲幅可放大至超100%收益，頭部CTA（專門從事期貨、大宗商品的量化基金）與自營帳戶收益自然創年內峰值。

中東 利息 大陸

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