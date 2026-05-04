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PCB高景氣能持續多久？ 陸分析擴產潮下需求成關鍵

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸不少PCB頭部企業正在擴產，分析認為，本輪PCB擴產潮由AI需求爆發驅動，需求變化或將成為未來PCB行業競爭格局演變的核心變量。（路透）
大陸不少PCB頭部企業正在擴產，分析認為，本輪PCB擴產潮由AI需求爆發驅動，需求變化或將成為未來PCB行業競爭格局演變的核心變量。（路透）

大陸不少PCB頭部企業正在擴產，分析認為，本輪PCB擴產潮由AI需求爆發驅動，需求變化或將成為未來PCB行業競爭格局演變的核心變量。

大陸頭部PCB廠商均已啓動高階產品產能擴充計劃：生益電子在去年11月中旬發布定增預案，擬募資人民幣25億元布局AI算力核心產能；新銳股份擬併購標的慧聯電子3月表示，為快速響應市場對高端PCB鑽針的迫切需求，慧聯電子正加速推進產能布局；南亞新材4月2日公告擬定增不超過人民幣9億元，用於基於AI算力的高階高頻高速覆銅板研發及產能建設。

PCB擴產或給未來帶來隱憂，科創板日報報導，券商電信行業分析師表示，倘若AI雲服務、大模型訓練等終端需求增速放緩，當前規劃的大量高端PCB產能，將在2026至2027年集中投產釋放。屆時行業供需格局或將逆轉，引發行業價格內卷，持續壓縮企業盈利空間。

前述分析師進一步指，PCB屬於重資產行業，固定成本居高不下，產能利用率是企業盈利核心，一旦利用率下滑，企業利潤將遭受直接衝擊。全行業大規模擴產，源於市場對AI算力長期高增的樂觀預期，儘管當前AI算力需求增長迅猛，但高景氣增速無法長期持續。

PCB產品可細分為剛性板、柔性板、金屬基板、HDI板和封裝基板等品類。其中HDI板和封裝基板等屬於高端PCB產品，在高端消費電子、服務器和晶片等領域得到廣泛應用。此輪行業高增長的核心引擎，得益於AI服務器需求井噴，由於各家企業高端產品營收佔比與產品結構差異較大，PCB板塊內部盈利增速分化顯著，精準卡位高端PCB市場需求的企業，業績增速更為突出。

據陸媒財聯社星礦數據統計，今年第1季，有17家PCB科創板公司營收總額突破人民幣128.88億元，淨利潤超16.46億元。其中，12家企業營收、淨利潤實現雙增長，約佔披露財報企業總數的71%。

科創板日報報導，陸廠包括迅捷興、生益電子、嘉元科技、南亞新材、埃科光電、華豐科技在內的6家公司營收增幅超50%；新銳股份、歐科億、芯碁微裝三家公司第1季營收均實現翻倍增長，領跑賽道。

大陸 PCB

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