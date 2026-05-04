陸電子陶瓷龍頭三環集團 傳赴港IPO募資10億美元

路透4日引述知情人士報導，大陸電子陶瓷零組件製造商潮州三環集團計畫赴港上市，募資規模最高可達10億美元（約台幣316億元）。三環集團目前在深圳上市，產品應用於手機、汽車、資料中心與電信設備等領域，目前仍待中國證監會批准赴港上市。

知情人士指出，若取得監管批准，三環集團最快可能於6月底啟動香港IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）。由於相關資訊尚未公開，知情人士不願具名。報導稱，三環集團與本案獨家保薦人中國銀河國際，周一均未回應路透置評請求。

報導指出，若募資規模達10億美元，三環集團將成為今年香港IPO市場另一宗大型上市案。港交所日前表示，以募資額計算，香港在2026年第1季維持全球最大IPO市場地位，共有40宗上市案，合計募資1104億港元（約新台幣4456億元）。

三環集團總部位於廣東潮州，主要生產小型陶瓷零組件，產品可用於散熱、訊號傳輸及儲存電荷，應用場景涵蓋智慧手機、汽車、光纖網路與資料中心。若赴港上市成功，將有助三環集團取得海外擴張資金，並拓展清潔能源、資料中心、電信設備、消費電子與汽車等領域的全球客戶。

三環集團2025年12月提交的招股書草案引述弗若斯特沙利文資料稱，該公司是先進電子陶瓷材料與零組件的全球領導者。招股文件顯示，公司計畫將募資所得用於泰國和德國的海外建設、擴產與自動化項目，以及研發與營運資金。

根據LSEG數據，三環集團深圳掛牌股票今年以來已大漲87%，公司市值約240億美元。該公司4月23日公布第1季業績，淨利潤年增48.5%至7.909億元人民幣，營收年增46.3%至26.8億元人民幣。

文件顯示，三環集團2025年淨利潤年增19.5%至26.2億元人民幣，營收年增22.1%至90.1億元人民幣。