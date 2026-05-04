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工作遭AI取代真的發生了！金融科技陸企主管怒告公司 獲賠120萬元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
杭州一名35歲男子因工作遭AI取代怒告公司，經法院判決獲賠約新台幣120萬元，但原本的工作依然回不去了。（路透）
杭州一名35歲男子因工作遭AI取代怒告公司，經法院判決獲賠約新台幣120萬元，但原本的工作依然回不去了。（路透）

工作被AI取代真實發生了。杭州中院近日發布一起「AI替崗」典型案例。法院認定，企業僅以引入AI降低成本為由，單方解除勞動合同，不屬勞動合同無法履行的「客觀情況發生重大變化」。案件經勞動仲裁、一審與二審，均認定公司違法解約，須向被裁員工支付人民幣26萬餘元（約新台幣120萬元）賠償金。

央視新聞報導，這起案件的當事人是35歲周姓男子，原在一家金融科技企業擔任AI大模型質檢主管，負責對AI與用戶互動生成的答案進行把關，月薪人民幣2.5萬元（約新台幣11.6萬元）。去年1月，公司提出調職降薪方案，擬將他調至普通營運崗位，月薪降至人民幣1.5萬元（約新台幣7萬元）；雙方協商不成後，公司直接通知解除勞動合同。

報導指出，直到周男提起勞動仲裁後，公司才說明解約具體原因，稱因技術升級，周男負責的質檢工作已可由AI完成，因此他被「AI替崗」。法院審理後認為，公司以AI成本優勢為由與勞動者解約，並不符合「客觀情況發生重大變化」的法定條件。

杭州市中級人民法院法官施國強表示，司法實務中所稱的客觀情況重大變化，是指企業併購、資產轉移等相關情況。公司僅以引入AI降低成本為由解除勞動合同，不屬於勞動合同法規定的客觀情況發生重大變化，導致勞動合同無法履行的情形。法院認為，目前AI技術發展尚未達到實質性替代勞動者崗位的程度。

報導提到，2024年廣州中院也曾審理一起類似案件，一名平面設計師的崗位被AI取代，法院同樣認定，企業使用AI是因市場變化在自主經營範圍內作出的調整，不屬於「客觀情況」範疇。兩起案件都明確指出，企業不能將正常技術更新風險轉嫁給勞動者。

杭州中院本周發布的白皮書顯示，2025年杭州全市新收勞動人事爭議案件1萬2,359件，年增61.68%，涉及人工智慧、大數據等領域的爭議逐步增多。報導指出，杭州AI產業集聚發展，也使這起AI替崗案具有典型意義；無論AI如何發展，法律仍須守住勞動者權益邊界。

大陸人社部今年初曾表示，要加快建立人工智慧就業影響監測預警應對體系。今年大陸全國兩會期間，也有人大代表建議，參照環境影響評估制度，要求一定規模企業在實施大規模AI替代計畫前，向主管部門提交就業影響評估報告，包括受影響崗位數量、人員構成、替代時間表與人員安置措施等。

國際勞工組織2025年研究顯示，全球四分之一就業崗位可能受到生成式AI影響。專家認為，各地推動人工智慧產業發展時，也應同步評估就業創造效應與替代效應，建立兼顧效率與公平的制度框架。

陸法院認定，企業僅以引入AI降低成本為由，單方解除勞動合同，並不屬於勞動合同無法履行的「客觀情況發生重大變化」。（圖／截自央視新聞）
陸法院認定，企業僅以引入AI降低成本為由，單方解除勞動合同，並不屬於勞動合同無法履行的「客觀情況發生重大變化」。（圖／截自央視新聞）

央視 AI

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