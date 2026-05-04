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陸「機器人手」新創Linkerbot 估值目標翻倍至60億美元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸機器人新創公司Linkerbot（靈心巧手）表示，下一輪融資將尋求60億美元（約新台幣1896億元）估值，為上周完成「B+輪」融資時30億美元估值的2倍。（圖／取自LinkerBot官網）
大陸機器人新創公司Linkerbot（靈心巧手）表示，下一輪融資將尋求60億美元（約新台幣1896億元）估值，為上周完成「B+輪」融資時30億美元估值的2倍。（圖／取自LinkerBot官網）

大陸機器人新創公司Linkerbot（靈心巧手）表示，下一輪融資將尋求60億美元（約新台幣1896億元）估值，為上周完成「B+輪」融資時30億美元估值的2倍。Linkerbot總部位於北京，主攻人形機器人使用的「高靈巧度」機器人手。

據路透4日獨家報導，Linkerbot上周完成B+輪融資，估值達30億美元，但未說明下一輪融資何時啟動，也未說明60億美元目標估值是針對私人投資輪，或是首次公開募股（IPO）。

Linkerbot在聲明中表示，公司僅成立2年，早期投資方包括阿里巴巴旗下螞蟻集團以及紅杉中國。國資背景的中關村科學城基金、中銀資產管理及復星資本，則參與最新一輪融資。

Linkerbot執行長周永接受路透訪問時表示，該公司目前在高自由度機器人手全球市場占有率超過80%，並計畫很快將月產能從目前近5,000套提高至1萬套。

報導指，今年以來，投資人對大陸人形機器人產業興趣升溫。宇樹科技等業者此前在電視表演及北京人形機器人半程馬拉松中展示技術進展，帶動市場關注。宇樹科技3月已申請在上海上市，尋求最高70億美元估值。

報導稱，與部分人形機器人業者聚焦訓練機器人手執行家務不同，Linkerbot專注於高價值的人類手工技藝。周永表示，Linkerbot不只是製造機器人手，而是希望在硬體中複製人類靈巧技能庫。他說，公司旗下LinkerSkillNet平台是全球最大的真實世界靈巧操作資料集，目前已包含超過500項技能。

科技顧問公司Stieler機器人與自動化部門主管Georg Stieler表示，手是整個人形機器人中最複雜的部分；特斯拉執行長馬斯克也曾多次形容，手部系統占人形機器人Optimus整體工程投入超過一半。

Linkerbot的機器人手目前已可快速轉動螺絲、抓取可變形的柔軟物體、穿針，並用於高精度製造。該公司供應部分大陸主要人形機器人製造商，以及一些外國工業企業，但因保密協議，未揭露客戶名稱。

報導續指，Linkerbot目前有超過400名員工，並在北京和深圳擁有5座工廠，也正在開發智慧化生產線，讓機器人手製造其他機器人手。

分析師表示，人形機器人大規模進入工廠的一大障礙是成本。宇樹科技、智元機器人和優必選等領先工業機型，每台價格約10萬至15萬美元（約新台幣316萬至474萬元）。不過Linkerbot表示，相較於完整人形機器人，其機器人手較容易部署。周永說，目前許多客戶只是把Linkerbot的機器人手安裝到現有機械手臂上，而不是購買完整的人形機器人。

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