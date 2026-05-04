香港推線上旅展搶客 四天三夜8,888元起

隨著短天數、兼具放鬆與體驗的輕旅行需求升溫，香港旅遊發展局攜手八家旅遊業者，即日起至5月17日推出為期兩週的線上旅展，主打四天三夜自由行8,888元起，串聯節慶活動、藝文展覽與主題樂園，吸引台灣旅客暑期前搶先規劃行程。

港旅局指出，香港今年以節慶活動為主要亮點。5月登場的長洲太平清醮（包山節），將於5月24日至25日在離島長洲舉行，包含飄色巡遊與搶包山決賽等傳統活動；6月則有「永明香港國際龍舟邀請賽」，預計吸引逾220支隊伍於維多利亞港競技，並延伸推出為期13天的嘉年華，結合美食、市集與音樂演出，強化旅遊吸引力。

港旅局表示，在藝文體驗方面，香港持續推出多項展覽與文化場域，包括油蔴地警署打造的沉浸式港片主題展，以及香港歷史博物館「香港故事」常設展，透過大量展品與場景重現城市發展歷程。此外，文化博物館推出《邂逅蒙娜麗莎》展覽，結合多媒體與互動裝置，呈現文藝復興藝術；香港藝術館則展出《園美生活─中外園林藝術》，匯聚國際珍品與經典畫作。

此外，新興地標方面，中環全新建築「The Henderson」由知名建築事務所設計，結合藝術、商業與餐飲空間，成為城市藝文新據點。另亞洲當代藝術博物館M+博物館也將於6月推出設計主題展，深化文化旅遊內容。

港旅局說，主題樂園與體驗活動同樣為吸客重點。香港迪士尼樂園度假區迎接20周年活動，5月起推出角色互動與夏季主題活動；香港海洋公園則規劃夏季熊貓主題活動及節慶檔期；昂坪360亦在20周年推出夜間纜車與主題活動，拓展夜間觀光商機。

此次線上旅展由多家旅行社推出優惠方案，包括東南、雄獅、可樂、五福等業者，主打四天三夜自由行8,888元起，部分產品搭配迪士尼門票、昂坪纜車、港鐵通行證及伴手禮等加值內容，另亦有五天四夜或主題行程可供選擇。

港旅局表示，香港透過節慶活動、文化展覽與主題樂園等多元內容整合，搭配價格優惠的旅展方案，力拚在區域旅遊市場中持續吸引台灣旅客回流。