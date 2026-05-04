人形機器人進商場 業界：短期仍以企業訂單為主

大陸五一連假期間，北京王府井商圈出現一家機器人門市。大陸機器人企業宇樹科技大陸首家線下直營店4月30日在北京王府井開幕，連假期間對外開放，消費者可近距離體驗機器狗與人形機器人。業界認為，機器人廠商直接開設線下門市目前仍屬少數，短期內人形機器人市場仍以企業端訂單為主，門市更多扮演品牌展示、體驗與市場教育角色。

綜合《每日經濟新聞》與《封面新聞》報導，宇樹科技首家直營店位於北京王府井步行街商圈。宇樹科技首席行銷官王其鑫表示，公司早在年前就已籌備開設直營門市，但因忙於春晚演出及春節期間裝修不便，最終選在五一連假前開幕，希望借助連假人潮增加關注度。

報導指出，店內主要展示與銷售幾款消費型產品，包括Go2四足機器狗與G1人形機器人。Go2機器狗售價人民幣9,997元（約新台幣4.6萬元）起，G1人形機器人售價約人民幣9.9萬元（約新台幣46萬元）。開幕期間，店內安排機器人與顧客互動，也吸引部分遊客拍攝。

王其鑫表示，人形機器人最終發展方向是服務家庭，但目前產業仍處於較早期階段，規模化發展也只有近3年時間，仍需要逐步完善。他指出，機器人可能先在工業領域替人類完成沉重或勞累工作，再進入康養、娛樂、導覽展示等商用場景，最後才進入家庭，提供洗衣、做飯、打掃衛生等服務。

對於開設直營店的目的，王其鑫表示，宇樹並未期待門市承擔太多訂單業務，而是將其視為與用戶互動的平台，拉近消費者與產品距離，也提供線下下單購買管道。不過，他也表示，公司做過測算，這家門市基本上可以獲利。未來宇樹科技還計畫在一些重要一線城市布局直營店。

宇樹科技此前已布局多種線下場景。去年7月，宇樹科技武漢授權體驗店在武漢武商MALL開幕；公司也與京東在北京雙井開設合作店，並與京天合作打造聯合展廳。今年5月底，宇樹科技具身智能體驗館亞洲首店還將在上海靜安區久光百貨開幕。

不過，業界對機器人線下零售的實際銷售成效仍持觀望態度。福建華策品牌定位諮詢創始人詹軍豪表示，現階段機器人廠商很難單靠線下門市獲利，短期內機器人市場仍將以企業端訂單為主導。線下門市的價值更多在於沉浸式體驗、品牌曝光和大眾市場科普，是品牌形象的鋪墊；長期來看，線下體驗也是開啟消費市場的必要投入。

根據宇樹科技3月揭露的招股書，該公司目前採取線上與線下、直銷與經銷相結合的銷售模式。2025年1月至9月，宇樹科技線上銷售額占總銷售額13.5%，線下銷售占比86.5%，且線下以直銷為主、經銷為輔。線下直銷客戶主要包括科技企業、科研機構與大專院校。

報導指出，宇樹科技正在衝刺科創板IPO。招股書顯示，該公司2025年營收人民幣17.08億元，年增335.36%，扣非淨利潤年增674.29%。