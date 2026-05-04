港媒：虛擬貨幣成為中國新型行賄工具

據報導，虛擬貨幣已成為中國新型行賄工具，最近重慶市長胡衡華等人落馬，就傳出涉及收受泰達幣（USDT）。

明報今天在報導中表示，虛擬貨幣在大陸並非法定貨幣，交易不受法律保護，但由於虛擬貨幣和持有人身分分離，又與商業銀行、支付機構體系完全隔離，可以在區塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉，隱蔽性極強，監管難度極大，因此成為大陸新型行賄工具。

報導指出，最近胡衡華和重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺先後落馬，就傳出收取泰達幣作為賄款，當中胡衡華受賄人民幣2.1億元。

報導引述大陸財新網消息指出，在胡衡華等人的受賄案中，中國全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜是關鍵人物，涉嫌以「律師費」名義協助洗錢；彭靜已於4月19日就被帶走。

此外，福建廈門前首富、三安光電實際控制人及「中國LED大王」林秀成，以及其女婿、三安光電總經理林科闖也因為涉案而被帶走；林科闖涉嫌向胡衡華支付了泰達幣。

報導表示，利用虛擬貨幣受賄已經成為中國反腐新動向，中國證監會科技監管司前司長、中國人民銀行數字貨幣研究所前所長姚前於2024年4月被立案審查，也是涉及收受虛擬貨幣作為賄款。

調查發現，2018年，姚前接受一名張姓幣圈老闆請託，向虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚以太幣。隨後，張姓老闆向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣一度價值超過6000萬元。