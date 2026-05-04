從投行看大陸／新增值稅法「視同銷售」解析

台商集團內無息資金拆借、無償使用房產或設備、無償提供管理諮詢或技術服務等，新法下均不需視同銷售繳納增值稅。

2026年1月1日，大陸《增值稅法》與配套的《增值稅法實施條例》正式施行，其中視同應稅交易規則有重大變化，核心邏輯是凡屬於有償交易、能形成抵扣鏈條，就直接按正常應稅交易計稅；凡屬於無償交易、可能導致鏈條中斷，才通過視同應稅交易納入徵稅範圍。

一、從11種到三類：規則全面「瘦身」

在舊法規體系下，視同銷售的規定分散於兩個層面，一是2011年修訂的《增值稅暫行條例實施細則》，規定了將自產、委託加工或購進的貨物用於投資、分配、贈送、代銷、移送等八種視同銷售貨物的情形；二是財稅〔2016〕36號文，規定了向其他單位或個人無償提供服務、無償轉讓無形資產或不動產等三種視同銷售服務、無形資產或不動產的情形。兩者合計共11種情形，構成了這次新法的視同銷售規則體系。

《增值稅法》第五條將「視同銷售」更名為「視同應稅交易」，並將範圍大幅壓縮至僅三類情形：

（一）單位和個體工商戶將自產或委託加工貨物用於集體福利或個人消費。

（二）單位和個體工商戶無償轉讓貨物。

（三）單位和個人無償轉讓無形資產、不動產或者金融商品。

新法嚴格採用正面表列方式，消除了舊法規中「財政部和稅務總局規定的其他情形」類似的兜底條款帶來政策不確定性。

二、被刪除情形的處理去向：回歸正常銷售

視同應稅交易情形的精簡，並非意味著對應業務不徵稅，而是基於「實質課稅」原則，將原本視同銷售的交易行為納入正常銷售軌道。

銷售代銷貨物和機構間移送貨物等情形被刪除後，委託方按正常銷售業務計稅，受託方僅就其取得的代銷佣金按「經紀代理服務」計稅，有效避免了雙重計稅。將自產、委託加工或購進的貨物，作為投資或分配給股東的情形，因會計處理上已確認收入，且存在股權、分紅等有償對價，直接按正常銷售處理即可。跨縣（市）機構貨物移送也不再單獨計稅，由接收方對外銷售時確認納稅義務。

三、無償提供服務不再視同銷售：企業減負與反避稅並行

本次調整中最受關注的變化，莫過於無償提供服務正式從視同應稅交易中剔除。在舊法規下，單位或者個體工商戶向其他單位或個人無償提供服務，除公益目的外，均需視同銷售繳納增值稅，集團內無息資金拆借、關聯企業間無償房屋租賃、總部向子公司免費提供管理諮詢等，均被納入徵稅範圍，台商稅務合規成本較高。

新法將無償提供服務完全排除在視同應稅交易範圍外，台商在集團內部進行無息資金拆借、關聯企業間無償使用房產或設備、無償提供管理諮詢或技術服務等，均不再需要視同銷售繳納增值稅。

然而，台商需特別注意，無償提供服務不再視同銷售，並不代表此類安排完全脫離稅務監管。根據《增值稅實施條例》規定，如果交易安排不具有合理商業目的，稅務機關仍可能依反避稅條款作出納稅調整。對於以「無償」之名行避稅之實的行為（例如利用無息借款轉移利潤），稅務機關可核定銷售額並追繳稅款及滯納金。台商在安排集團內部交易時，應留存能夠證明合理商業目的的文件。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)