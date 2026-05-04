德陽造助攻核電 落地大灣區見效

近日，粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組，中廣核廣東太平嶺核電項目一號機組正式投產發電。作為大陸核電裝備製造主力軍，東方電氣為項目提供了汽輪發電機組、核控制棒驅動機構、反應堆冷卻劑泵等關鍵設施，「德陽造」核心裝備助力大陸自主三代核電技術在大灣區落地見效。

該機組的成功投運，標誌著「華龍一號」自主技術路線已經成熟可靠，大陸高端的核電裝備製造再獲得重大突破，年發電量預計超九十億千瓦時，可滿足大灣區百萬居民年度生產生活用電需求。

東方電氣旗下東方汽輪機、東方電機、東方鍋爐、東方自控、東方法馬通等位於四川省德陽市的重點企業，此次全鏈條支撐專案建設。其中，東方汽輪機、東方電機、東方自控等聯合研製汽輪發電機組，攻克轉子焊接、一八二八毫米長葉片、重載軸承穩定運行等關鍵技術，榮獲中國創新設計大會「好設計」金獎；東方鍋爐提供常規島高加、低加、除氧器，高效穩定、耐衝擊，牽頭編制二項核電國標，以標準引領行業升級；東方汽輪機研製核控制棒驅動機構，實現高精度加工、異種材料堆焊等核心技術突破，關鍵部件百分之百自產，堪稱反應堆「安全之匙」；東方法馬通提供反應堆冷卻劑泵，突破葉輪全尺寸加工技術，通過全流量嚴苛試驗，為核電站裝上安全可靠的「心臟」。

此次「德陽造」裝備全面應用，充分彰顯了德陽在核電裝備領域的研發製造實力，為「華龍一號」批量化建設提供了堅實支撐。