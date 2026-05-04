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陸學者看川習會 台灣問題最敏感議題

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國，學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國大陸在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願在台海或南海再添變數；其中，台灣問題被視為雙邊關係最敏感的關鍵議題。

南華早報報導，上海國際問題專家沈丁立分析，川普此行主要是為了「風險管理」，美國希望避免在關鍵供應鏈上（如稀土）完全與大陸脫鉤，也希望大陸不向伊朗提供軍事支持。還有對大陸而言，「重點則在台灣問題」。

南京大學國際關係學院副院長馬博表示，川普此行首要考量是穩定對中關係，「在俄烏戰爭與伊朗戰事都沒有明確出路的情況下，華府無法承受在台海或南海再開闢新的不穩定戰線。」

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，川普正面臨國內對伊朗戰爭的壓力，希望透過訪華取得外交成果，同時希望推動美國農產品、能源與飛機出口等經濟利益。「雙方都希望展現願意探索『戰略穩定』的努力，但不可能僅透過一次訪問取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險與理解彼此紅線。」

此前，新華社報導，大陸外交部長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐通話時提到，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。

美國 上海 台海

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